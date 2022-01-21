Мэр Киева отметил, что течение болезни было нетяжелым и непродолжительным, поскольку он имеет две прививки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил сегодня отрицательный тест на коронавирус.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма омикрон. Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест", - отметил Кличко.

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По его словам, именно таким быстрым тестом дома в минувшие выходные получил "позитив" по заболеванию COVID-19, а в понедельник поехал в больницу и получил ПЦР-подтверждение.

"Поскольку имею две прививки, течение болезни было нетяжелым и непродолжительным. Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве за последние сутки COVID-19 обнаружили у более 1,5 тыс. человек, 12 больных скончались. В больницы госпитализировали за прошедшие сутки 59 больных COVID-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (281), Деснянском (213) и Оболонском (199) районах.

С начала пандемии в Киеве зафиксировано 350 тыс. 457 случаев COVID-19, 8 тыс. 413 человек скончались, выздоровели — 330 тыс. 030.

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