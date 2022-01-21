Впервые с начала пандемии задействовали вторую больницу для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом.

В Львове фиксируют рост уровня заболеваемости COVID-19 среди детей.

Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил во время брифинга.

Садовый добавил, что хотя вспышки заболеваемости в городе не наблюдается (госпитализированы 304 взрослых человека), значительно возросло количество заболевших детей.

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"Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такую страшную динамику мы здесь за два года еще не видели. Сегодня 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных около 10 тысяч, а остальные целыми классами ушли на самоизоляцию", - отметил он.

Львовская областная больница "Охматдет" до сих пор была единственной принимающей больных коронавирусом несовершеннолетних. Сейчас она переполнена.

"Больница на Пилипа Орлика (коммунальная городская детская клиническая больница Львова - УНИАН)... мы за два года никогда туда ковидных не клали. Сегодня там уже есть 23 пациента. Потому что "Охматдет" доходит уже до пика", - отметил мэр.

В детской городской больнице развернули уже 30 коек с доступом к кислороду, готовы увеличивать их количество при необходимости.

Напомним, во Львове с 24 января переходят на дистанционную форму обучения.

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