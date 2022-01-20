Эпицентр распространения коронавирусной болезни наблюдается в западных областях Украины.

В Украине началась новая вспышка COVID-19, эпицентр которой в западных областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге.

Он отметил, что штамм "Омикрон" обнаружен уже в 149 странах.

Также, по его словам, этот вариант коронавируса зафиксирован в 10 регионах Украины.

"К восьми, которые были вчера, вечером добавились Ивано-Франковская и Херсонская области", - отметил Ляшко.

Министр добавил, что ранее "Омикрон" был выявлен в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях и Киеве.

По его словам, еще нельзя сказать о доминировании в Украине штамма "Омикрон", но его распространение свидетельствует о необходимости подготовки к большому количеству случаев коронавирусной болезни.

Ляшко отметил, что вчера в Украине уже было зарегистрировано 18 тыс. 479 подтвержденных случаев COVID-19, и это свидетельствует о том, что в Украине началась новая вспышка коронавирусной болезни.

"Эпицентр вспышки - западная Украина. Самая сложная эпидситуация - в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сообщил министр.

Он добавил, что в конце декабря - в начале января в Украине за неделю регистрировали по 30 тыс. случаев заболевания, на этой неделе только за два дня - 30 тыс.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС вопроса о введении в Ивано-Франковской области "красного" уровня эпидемической опасности.

Ляшко добавил, что в области уже превышены три индикаторные показатели, определенные в постановлении об адаптивном карантине, два из которых свидетельствуют о возрастании нагрузки на систему здравоохранения: уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

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Как сообщал УНИАН, 19 января в Украине было выявлено 18 тыс. 479 больных COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализирован 2 тыс. 151 человек, умер - 131.

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