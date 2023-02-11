Порок сердца уже начал приводить к сердечной недостаточности, ребенку была срочно нужна помощь.

В больнице Святого Николая во Львове хирурги провели сверхсложную операцию для пятимесячной Евы из Нововолынска.

У ребенка был дефект перегородки между желудочками сердца, это один из наиболее распространенных врожденных пороков сердца у детей, сообщает Первое медицинское объединение Львова

"Пациентка – девочка Ева из Нововолынска. Ей пять месяцев. Неделю назад во время планового УЗИ врачи обнаружили большое отверстие между желудочками ее крошечного сердца. ... Обычно такой изъян врачи диагностируют еще до рождения ребеночка, или уже в роддоме. Но в случае Евы изъян обнаружили только со временем. Сейчас он уже начал приводить к одышке и сердечной недостаточности, поэтому операцию нужно было делать безотлагательно, чтобы избежать тяжелых последствий порока", – рассказали медики.

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Во время операции, длившейся 3 часа, ребенку останавливали сердце. Сейчас с девочкой все в порядке – на седьмой день после операции ее выписали домой.

"Чтобы в будущем шрам после операции был менее заметным, врачи решили оперировать миниинвазивно – через маленький разрез длиной 4 см, который скроется под рукой ребенка. А чтобы успешно закрыть отверстие в перегородке, специалисты временно остановили сердце Евы. ... Во время остановки сердца врачи открыли его камеры и добрались до дефекта. Тогда – успешно его закрыли", – говорится в сообщении.

Уникальные операции в Украине

В январе 2023 года украинские врачи достали из тела раненого военнослужащего гранату, которая не взорвалась. Сверхсложную операцию проводили без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать, и в присутствии саперов.

А накануне была успешно проведена операция по удалению боевой части боеприпаса из тела украинского защитника.

Также в Институте сердца МОЗ Украины провели уникальную операцию по удалению из сердца бойца осколков.

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