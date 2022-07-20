Кардиохирург достал осколок снаряда из сердца военного, которое продолжало биться во время операции.

В Киеве провели сверхсложную операцию - военному удалили осколок из работающего сердца.

Об этом говорится в сообщении на странице Института сердца Минздрава Украины в Facebook.

Кардиохирург достал осколок снаряда из сердца военного, которое продолжало биться во время самой операции.

"Прямо сейчас достали металлический обломок прямо из сердца бойца. Сегодня его доставили бортом в Киев с линии фронта. Еще одно доказательство тех преступлений и геноцида, которые осуществляет Российская Федерация в Украине. Таких людей сегодня очень много, раненых, которых обстреляли "Градами", "Торнадо" и другими системами массового убийства", - рассказал кардиохирург Борис Тодуров.

Напомним, ранее в больнице Святого Николая во Львове медики создали искусственный пищевод для шестилетней девочки из Ковеля. В двухлетнем возрасте ребенок ненароком выпил моющее средство. Химическая жидкость вызвала тяжелые ожоги пищевода, из-за чего функции глотания и продвижения пищи были нарушены.

В сентябре девочка должна пойти в школу. Поэтому мама обратилась к медикам, чтобы они вылечили ее дочь. По словам врачей, такие операции для маленьких пациентов – редкость.

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