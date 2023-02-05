Медикам удалось спасти защитника Украины, в теле которого оказалась боевая часть боеприпаса.
Как рассказали в Командовании медицинских сил Вооруженных Сил Украины, изъятый боеприпас передали саперам.
"При осмотре врачом-хирургом у больного обнаружили боевую часть боеприпаса, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве. За несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления.
Уникальные операции в Украине
В январе 2023 года военные врачи успешно провели уникальную операцию по удалению гранаты ВОГ, которая не разорвалась, из тела раненого военнослужащего. Тогда граната была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала. Операцию проводили без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.
Ранее в Институте сердца Минздрава Украины сделали сверхсложную операцию - военнослужащему удалили осколок из сердца.