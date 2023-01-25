Это вторая такая операция в Украине и первая, которую украинские врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег.

Во Львове провели уникальную операцию по пересадке легких от посмертного донора. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, операция длилась 16 часов.

"Во Львове провели уникальную операцию по пересадке легких от посмертного донора! Это вторая такая операция в Украине и первая, которую наши врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие получил 56-летний киевлянин Алексей Чернышков, который был ликвидатором аварии на ЧАЭС.

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"Имел тотальную буллезную эмфизему - едва мог самостоятельно пройти 30 метров. Сам воспитывает 11-летнего сына. На операцию решился, чтобы его мальчик имел папу. Сейчас дышит самостоятельно и чувствует себя прекрасно", - добавили в ведомстве.

По данным Минздрава, донором стал 54-летний мужчина, умерший в результате инсульта.

"Его родные согласились отдать органы ради спасения жизни. Это решение позволило спасти не только Алексея, а целых пять жизней! Кроме легких врачи смогли пересадить еще сердце, печень и почки! Все операции прошли удачно", - отметили в министерстве.

Уточняется, что историческую операцию выполнила команда Первого медобъединения Львова во главе с кардиохирургами Романом Домашичем и Игорем Гуменными.

Невероятный спасение роженицы во Львове

Как сообщал УНИАН, врачи во Львове смогли спасти роженицу, которая потеряла два литра крови.

У женщины после родов нашли редкую патологию. Операция была долгой, врачи боролись за жизнь матери уже пятерых детей два часа. Сейчас она находится дома, вместе со своей семьей и новорожденным сынишкой.

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