Операцию проводил один из опытнейших военных хирургов.

Военные врачи успешно провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела раненого военнослужащего.

Граната была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала, об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.

"Это шок. Приятный. Не каждое ранение в области сердца является смертельным", - сказано в сообщении.

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В Минобороны добавили, что операцию проводил один из самых опытных хирургов ВСУ - Андрей Верба - без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.

При этом отмечается, что после операции раненого военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

Уникальные операции в Украине - что сообщалось

Летом во Львове хирурги провели операцию, которая помогла уберечь ногу мужчины от ампутации. Медики впервые в Украине использовали для пересадки лапоть кожи такого большого размера - 15 см.

Также стало известно, что в Киеве сделали сверхсложную операцию - военнослужащему удалили осколок из работающего сердца.

Справка УНИАН. Выстрел гранатометный ВОГ - это осколочный боеприпас калибра 40 миллиметров для гранатометов, в котором сочетаются граната и метательный заряд в гильзе.

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