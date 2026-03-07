Что пить для здоровья кишечника: гастроэнтеролог назвал сок №1

Этот напиток также поможет вам лучше спать.

Хотя обычно врачи рекомендуют кушать фрукты, а не пить сок, особенно для здоровья кишечника, есть одно исключение.

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб поделился, что он выбирает сок вишни, потому что, как показали исследования, он обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья, включая положительное влияние на здоровье кишечника, пишет Eatingwell.

"Я не являюсь поклонником фруктовых соков, поскольку в большинстве из них удалены полезные соединения, которые содержатся во фруктах", - сказал Салхаб.

Однако, как сказал врач, для него исключением являются соки с высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов. Прежде всего он имеет ввиду сок из вишни, клюквы и черники.

Врач особенно любит сок из вишни, потому что, согласно исследованиям, этот сок помогает снизить маркеры воспаления у людей с воспалительными заболеваниями кишечника, благодаря высокому содержанию антоцианов и хлорогеновых кислот.

"Кишечные бактерии могут использовать полифенолы для производства противовоспалительных соединений в кишечнике", - объяснил Салхаб.

Он отметил, что польза для кишечника, не единственная причина, по которой стоит попробовать этот сок:

"Я также пью его на ночь, потому что это натуральный источник мелатонина".

Врач, ссылаясь на исследования, рекомендовал разбавлять сок водой, чтобы получить напиток, помогающий заснуть.

При этом специалист рекомендовал покупать 100-процентный сок, а не концентрат:

"Соки часто содержат много калорий, поэтому не стоит злоупотреблять ими – приготовьте его сами или выберите сок без добавления сахара".

Салхаб объяснил, что в то время как высокое потребление добавленного сахара может вызывать такие симптомы, как хроническая усталость, чрезмерная жажда и увеличение веса, источники натурального сахара, такие как фрукты, могут оказывать противоположное воздействие из-за высокой питательной ценности.

