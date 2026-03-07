Что употреблять, чтобы кожа была молодой: названы 6 напитков, которые способствуют выработке коллагена

С возрастом организм производит все меньше коллагена, поэтому этот процесс нужно поддерживать.

Коллаген является ключевым белком для поддержания здоровья кожи, волос и суставов, но с возрастом организм производит его все меньше. Поэтому выработку этого белка нужно стимулировать, употребляя определенные продукты. Об этом пишет VerywellHealth в статье, содержание которой проверил доктор медицинских наук Брендан Кэмп.

Издание назвало 6 напитков, которые способны поддерживать естественную выработку коллагена и уменьшать преждевременное старение.

1. Костный бульон

Костный бульон – надежный источник коллагена. Это объясняется тем, что коллаген содержится в таких продуктах животного происхождения, как говядина, курица, рыба. Чашка костного бульона может обеспечить вас примерно 4 граммами коллагена, говорится в статье.

Однако исследование, опубликованное в International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, свидетельствует, что различные костные бульоны (говяжий, куриный, индюшиный или рыбный) могут иметь разное содержание коллагена.

2. Молоко

Молочные продукты не содержат коллагена, но поскольку они являются полноценными белками, то организм может использовать их аминокислоты для выработки коллагена.

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Sciences, показало, что пролин и глицин в молоке способствуют выработке коллагена, повышают эластичность кожи и поддерживают суставы.

3. Соевое молоко

Соевое молоко – напиток, который будет способствовать выработке коллагена для людей, не употребляющих молочные продукты. Соя обеспечивает полноценный белок и содержит изофлавоны, которые, по мнению ученых, могут способствовать выработке коллагена.

Исследование, опубликованное в издании Nutrients, показало, что соевое молоко благодаря содержанию изофлавонов стимулирует выработку коллагена, предотвращает фотостарение лица (старение кожи от солнечных лучей), а также увлажняет кожу у женщин в постменопаузе.

4. Сок из зелени

Поскольку листовая зелень богата витамином С, аминокислотами и белком, она может помочь вашему организму вырабатывать коллаген, говорится в статье. Чтобы стимулировать общую выработку коллагена, попробуйте готовить сок из шпината, капусты кале, мангольда или листовой капусты. Но стоит помнить, что процесс отжима сока может уничтожить некоторые питательные вещества.

Исследования показывают, что зеленые овощи могут замедлить старение кожи и способствуют регенерации тканей в организме, что делает их ключевой частью питательной диеты против старения.

5. Цитрусовый сок

Богатый витамином С и антиоксидантами цитрусовый сок может способствовать выработке коллагена.

Некоторые исследования на животных показали, что соки на основе цитрусовых способствуют антивозрастной активности организма, в частности уменьшению морщин и увеличению содержания коллагена. Однако, отмечается, что для окончательного подтверждения этой связи необходимы дополнительные исследования на людях.

6. Ягодные смузи

Как и цитрусовые, многие виды ягод содержат высокий уровень витамина С. Приготовление смузи из клубники, ежевики и малины – хороший вариант для получения дозы этого витамина и содействия выработке коллагена.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что ягоды могут способствовать заживлению ран на коже и значительно улучшать образование коллагена при регулярном употреблении.

Как поддерживать выработку коллагена в организме

Поскольку с возрастом организм производит меньше коллагена, получение питательных веществ, способствующих выработке коллагена, через продукты питания помогает поддерживать его уровень в организме. Это способствует более здоровой коже, волосам и суставам.

Кроме того, стоит учесть определенные советы относительно образа жизни.

Соблюдайте здоровую диету, отдавайте предпочтение белку и избегайте добавленного сахара.

Достаточно высыпайтесь.

Управляйте стрессом.

Избегайте вредных привычек (курения и алкоголя).

Защищайте кожу от солнечных повреждений.

Что касается добавок коллагена, то прежде чем добавить их в рацион, стоит проконсультироваться со своим врачом.

