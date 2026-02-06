Врач назвал 5 самых полезных для кишечника овощей

На самом деле, они являются одним из самых мощных инструментов для восстановления и защиты организма на клеточном уровне.

Несмотря на обилие овощей в продуктовых магазинах, многие из самых питательных вариантов редко попадают в повседневные блюда.

Именно поэтому кардихирург Стивен Гандри посоветовал выходить за рамки и добавить в рацион эти 5 суперполезных овощей, которые помогут поддержать здоровье кишечника, долголетие и общую жизненную силу, пишет CNBC.

5 самых полезных, овощей, которые люди едят недостаточно:

1. Топинамбур

Он является настоящим кладезем для здоровья кишечника. Это один из самых богатых источников инулина, пребиотического волокна, которое питает полезные кишечные бактерии.

Когда эти бактерии процветают, они вырабатывают такие соединения, как бутират, который поддерживает слизистую оболочку кишечника и помогает регулировать воспаление. Более здоровый микробиом связан с лучшим пищеварением, функцией иммунной системы и даже регулированием настроения.

2. Окра

Окра богата полифенолами, клетчаткой и соединениями, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Окра может помочь защитить кишечный барьер и уменьшить стресс для пищеварения, одновременно обеспечивая антиоксидантную защиту клеток.

3. Радиччио

Этот овощ часто путают с красной капустой, но на самом деле это разновидность цикория. Он горький, но именно поэтому, как отметил врач, он его и рекомендует для употребления.

"Горькие овощи стимулируют пищеварение, помогают снизить тягу к сладкому и богаты полифенолами, которые борются с окислительным стрессом", - объяснил он.

Радиччио также содержит антиоксиданты, которые защищают митохондрии, поддерживая баланс сахара в крови и здоровье сердечно-сосудистой системы.

4. Корень сельдерея

Именно корень селдерея - это скрытая жемчужина. В нем меньше углеводов, чем в картофеле, много клетчатки и он является хорошим источником витамина К и минералов.

Корень селдерея особенно хорошо подходит в качестве замены овощей с высоким содержанием крахмала и не повышает уровень сахара в крови.

5. Хикама

Хикама, также известная как мексиканская ямсовая фасоль. Это хрустящий корнеплод с высоким содержанием клетчатки, особенно инулина, который поддерживает здоровье кишечника.

Хикама также содержит витамин С, минералы и увлажняет организм, что делает ее отличной альтернативой обработанным закускам. Ее мягкий вкус и хруст позволяют легко добавлять ее в салаты или овощные тарелки.

