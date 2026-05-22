Смесь оливкового масла и лимона: врачи разрушили популярные мифы

Чрезмерное употребление лимонного сока может повредить зубную эмаль, а избыток оливкового масла способен привести к набору веса.

Смесь оливкового масла и лимонного сока многие считают натуральным средством для очищения организма, похудения и даже выведения камней из почек.

Однако современные научные данные не подтверждают большинство популярных утверждений о ее "чудодейственном" эффекте, пишет Verywellhealth. Диетологи отметили, что оба продукта действительно полезны для здоровья, но их сочетание нельзя считать панацеей.

Как объяснили эксперты, детокс-диеты с лимонным соком и оливковым маслом основаны на идее, что организм якобы накапливает токсины, которые можно вывести специальным питанием. Тем не менее ученые подчеркнули, что доказательств того, что подобные методы способны "очищать" организм, не существует.

Видео дня

При этом лимон и оливковое масло содержат антиоксиданты и полифенолы, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и защищать клетки от повреждений.

Также распространено мнение, что смесь помогает сбросить лишний вес. Исследований, подтверждающих прямой эффект такого напитка для похудения, нет. Однако, по данным исследований, витамин С и мононенасыщенные жиры действительно участвуют в обмене веществ и могут положительно влиять на здоровье при правильном питании.

Отдельно врачи опровергли миф о том, что оливковое масло с лимоном способно выводить камни из почек или желчного пузыря. Медики предупредили, что подобные методы не имеют научного подтверждения и могут быть опасны без консультации специалиста.

Кроме того, не найдено доказательств того, что эта смесь лечит боли в суставах или существенно улучшает пищеварение. Тем не менее, исследования выявили, что некоторые компоненты продуктов обладают противовоспалительными свойствами и могут поддерживать здоровье организма.

Кроме того, по данным исследований, оливковое масло и лимон являются частью средиземноморской диеты, которая считается одной из самых полезных для сердца и сосудов. В частности, мононенасыщенные жиры помогают снижать уровень "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на отсутствие доказательств "магического" эффекта, эксперты не видят проблемы в умеренном употреблении этих продуктов - например, в составе салатных заправок или маринадов.

Однако специалисты предупредили, что чрезмерное употребление лимонного сока может повредить зубную эмаль, а избыток оливкового масла способен привести к набору веса из-за его высокой калорийности.

Другие новости о питании

Ранее врачи рассказали, чем завтракать, чтобы мозг хорошо работал весь день. Специалисты утверждают, что идеальный завтрак для мозга должен включать три ключевых элемента и сахара среди них нет.

Кроме того, врачи назвали 5 ферментированных продуктов, которые нужно есть для здоровья кишечника. Для лучшего результата врачи советуют употреблять их регулярно.

Вас также могут заинтересовать новости: