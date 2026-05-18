Что есть для здоровья кишечника: врачи назвали 5 лучших продуктов

Для лучшего результата врачи советуют употреблять их регулярно.

Состояние кишечника напрямую влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, обмен веществ и общее самочувствие. Поддерживать баланс микрофлоры помогают пробиотики, которые содержатся в ряде ферментированных продуктов.

Эксперты назвали 5 продуктов, богатых пробиотиками, которые особенно полезны для здоровья кишечника, пишет Health.

1. Кефир

Первое место в списке занимает кефир. Он содержит большое количество полезных бактерий и дрожжей. Кроме того, как выяснили исследования, кефир богат белком, кальцием и витамином D. Специалисты утверждают, что благодаря низкому содержанию лактозы его могут пить даже люди с непереносимостью молочных продуктов.

2. Кимчи

Еще одним полезным продуктом врачи называют кимчи - популярное корейское блюдо из ферментированных овощей. В его состав входят капуста, редис, огурцы и лук. Исследования показывают, что кимчи помогает снижать количество вредных бактерий в кишечнике, а также положительно влияет на уровень сахара и холестерина в крови.

3. Комбуча

В список также вошла комбуча – ферментированный чайный напиток. Он содержит пробиотики, антиоксиданты и витамины. Однако эксперты предупреждают: беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом перед употреблением комбучи стоит проконсультироваться с врачом.

4. Квашеная капуста

Не менее полезной считается квашеная капуста. Она богата молочнокислыми бактериями и клетчаткой, которая необходима для нормальной работы кишечника. Специалисты советуют добавлять квашеную капусту не только к хот-догам, но и в салаты, бургеры и мясные блюда.

Исследование показало, что квашеная капуста сохраняет большую часть полезных бактерий на протяжении всего процесса ферментации.

5. Йогрут

Замыкает список йогурт – один из самых популярных источников пробиотиков. Особенно полезными считаются греческий йогурт и скир, поскольку они содержат много белка, кальция и живых активных культур.

Советы экспертов

Эксперты советуют внимательно читать этикетки и выбирать продукты с пометкой о наличии живых бактерий. Также важно правильно хранить пробиотические продукты - чаще всего в холодильнике, поскольку высокая температура уничтожает полезные микроорганизмы.

