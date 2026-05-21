Радиоактивные обломки: эксперт рассказал, при каких обстоятельствах они опасны для людей

Вдыхание или попадание в организм мелких частиц урана может быть очень опасным для здоровья человека.

Из-за радиоактивных обломков ракет Р-60 с вражеских дронов можно получить радиационное поражение, если собирать или хранить их. Об этом в эфире "Киев24" сказал Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента Академии "Дронариум".

Отвечая на вопрос об опасности от обломков ракет Р-60 с повышенным радиационным фоном, он отметил, что в них есть доля обедненного урана.

"Он не настолько радиоактивен. Если находиться рядом с ним недолгое время, то вреда для здоровья не будет", - сказал эксперт.

В то же время, если собирать эти обломки, хранить их дома или при себе, то из-за этого можно получить радиационное поражение.

"Еще одна очень большая опасность заключается в том, что уран является ядовитым веществом. И вдыхание или попадание в организм именно мелких частиц - либо пыли, либо оксидов урана, которые появляются в процессе его горения, - может быть очень опасным для здоровья человека", - подчеркнул Следюк.

Радиация от российского дрона с ракетой

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля. Это были фрагменты ракеты Р-60 класса "воздух-воздух".

Возле обломков вражеского беспилотника с ракетой был зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека. Исследования установили, что в состав боевой части ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что речь идет не об использовании Россией радиоактивного оружия, а об особенностях конструкции советской ракеты Р-60.

