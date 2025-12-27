Что произойдет с организмом, если есть лимоны каждый день: названа польза

На самом деле лимоны обладают несколькими важными преимуществами для здоровья человека. Особенно это следует учесть тем, у кого есть проблемы с сердцем и почками.

Лимоны богаты витамином С и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и улучшают усвоение железа. Употребление лимонной воды также может снизить риск образования камней в почках.

1. Снижение риска образования камней в почках

Повышение уровня слабой кислоты, называемой цитратом мочи, может предотвратить образование камней в почках. Лимоны содержат форму цитрата, называемую лимонной кислотой, которая помогает повысить уровень цитрата в моче, пишет Health.

Лимонная кислота связывается с кристаллами оксалата кальция, предотвращая их образование в виде камней в почках.

Как пить лимонный сок для здоровья почек

Ежедневное употребление 110 мл концентрированного лимонного сока, смешанного с водой, может предотвратить образование камней в почках.

2. Улучшение здоровья сердца

Лимоны богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.

Достаточное количество витамина С защищает клетки от свободных радикалов. Это может помочь предотвратить атеросклероз (образование бляшек в артериях), который увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Лимоны содержат фенольные антиоксиданты, которые поддерживают кровяное давление, улучшают функцию эндотелия и снижают уровень "плохого" холестерина.

3. Лучшее усвоение железа

Один лимон содержит более 30% суточной нормы витамина С, который важен для усвоения железа. Витамин С помогает усваивать негемовое железо, содержащееся в растениях и обогащенных железом продуктах.

4. Меньше повреждения клеток

Антиоксиданты в лимонах помогают предотвратить повреждение клеток, связанное с сердечными заболеваниями, заболеваниями почек и хронической обструктивной болезнью легких.

Пищевая ценность одного лимона без кожуры:

калории: 17;

жиры: 0,2 грамма (г);

натрий: 1 миллиграмм (мг);

углеводы: 5 г;

улетчатка: 1,6 г, или 6% от суточной нормы;

добавленные сахара: 0 г;

белки: 0,6 г;

витамин С: 31 мг, или 34% от суточной нормы.

Лимоны низкокалорийны и содержат микроэлементы, такие как калий, витамин В6 и тиамин.

