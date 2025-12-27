Что произойдет с организмом, если есть лимоны каждый день: названа польза

Лимоны богаты витамином С и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и улучшают усвоение железа. Употребление лимонной воды также может снизить риск образования камней в почках.
1. Снижение риска образования камней в почках
Повышение уровня слабой кислоты, называемой цитратом мочи, может предотвратить образование камней в почках. Лимоны содержат форму цитрата, называемую лимонной кислотой, которая помогает повысить уровень цитрата в моче, пишет Health.
Лимонная кислота связывается с кристаллами оксалата кальция, предотвращая их образование в виде камней в почках.
Как пить лимонный сок для здоровья почек
Ежедневное употребление 110 мл концентрированного лимонного сока, смешанного с водой, может предотвратить образование камней в почках.
2. Улучшение здоровья сердца
Лимоны богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.
Достаточное количество витамина С защищает клетки от свободных радикалов. Это может помочь предотвратить атеросклероз (образование бляшек в артериях), который увеличивает риск инфаркта и инсульта.
Лимоны содержат фенольные антиоксиданты, которые поддерживают кровяное давление, улучшают функцию эндотелия и снижают уровень "плохого" холестерина.
3. Лучшее усвоение железа
Один лимон содержит более 30% суточной нормы витамина С, который важен для усвоения железа. Витамин С помогает усваивать негемовое железо, содержащееся в растениях и обогащенных железом продуктах.
4. Меньше повреждения клеток
Антиоксиданты в лимонах помогают предотвратить повреждение клеток, связанное с сердечными заболеваниями, заболеваниями почек и хронической обструктивной болезнью легких.
Пищевая ценность одного лимона без кожуры:
- калории: 17;
- жиры: 0,2 грамма (г);
- натрий: 1 миллиграмм (мг);
- углеводы: 5 г;
- улетчатка: 1,6 г, или 6% от суточной нормы;
- добавленные сахара: 0 г;
- белки: 0,6 г;
- витамин С: 31 мг, или 34% от суточной нормы.
Лимоны низкокалорийны и содержат микроэлементы, такие как калий, витамин В6 и тиамин.
