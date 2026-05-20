Эксперты назвали 8 популярных магазинных продуктов, в которых сахара больше, чем вы думаете

Вы можете и не догадываться, что в том или ином продукте вообще содержится сахар.

В следующий раз, когда вы будете в продуктовом магазине класть в корзину различные продукты в упаковках, обратите внимание на их состав. Окажется, что многие из них содержат больше сахара, чем вы ожидаете, пишет martha stewart.

По словам профессора и врача общественного здравоохранения Маноджа Шармы, производители часто добавляют сахар, чтобы продлить срок годности и предотвратить развитие бактерий или плесени. Сахар также играет определенную роль в улучшении вкуса, придавая продуктам с низким содержанием жира более насыщенную и сытную текстуру.

"Иногда, когда мы думаем о сладких продуктах, наши мысли обращаются к тортам, печенью и мороженому. И мы не замечаем, например, таких продуктов, как сладкие заправки, которые могут быть скрытым источником большого количества лишнего сахара", – говорит дипломированный диетолог-нутрициолог, доцент кафедры здоровья населения и профилактики заболеваний Калифорнийского университета Мэтью Лэндри.

Эксперты назвали продукты, которые могут удивить вас содержанием сахара.

1. Соусы

Кетчуп, соус для барбекю и даже соус для пасты часто содержат больше сахара, чем можно было бы ожидать, говорят Шарма и сертифицированный диетолог Ламис Лахем. По словам Шармы, столовая ложка кетчупа может содержать одну чайную ложку сахара.

Они советуют искать варианты с пометкой "Без добавления сахара", а если вы не можете найти подходящую магазинную версию, подумайте о том, чтобы приготовить соус самостоятельно.

2. Йогурт и овсянка

Ароматизированный йогурт и овсянка могут содержать удивительное количество добавленного сахара. В целом их считают здоровыми продуктами для завтрака, однако существуют сильно подслащенные варианты, из-за чего эти блюда теряют ценность, говорят Шарма и Лахман.

Они рекомендуют выбирать обычный йогурт, а для вкуса добавлять в него свежие или замороженные фрукты. Из овсянки лучше всего употреблять плющенные зерна.

"Для вкуса можно попробовать добавить корицу, экстракт ванили или небольшую ложку ореховой пасты. Большую сладость обеспечат свежие или замороженные фрукты, нарезанный банан или несколько нарезанных фиников", – отметил Лендри.

3. Гранола и протеиновые батончики

Как и овсянка и йогурт, гранола и протеиновые батончики часто считаются здоровыми вариантами завтрака. Однако из-за обработки и упаковки во многих из них бывает значительное количество добавленного сахара.

"Многие из этих популярных снеков содержат около 20 граммов сахара, что делает их пищевую ценность схожей с шоколадным батончиком", – рассказал Шарма.

Если вы любите гранолу, готовьте ее дома – так вы сможете полностью контролировать ингредиенты и сладость, говорят эксперты. Если у вас мало времени, ищите магазинные варианты с 5 граммами добавленного сахара или меньше, предлагает Лэндри.

"Небольшая горсть несоленых или слегка соленых орехов, таких как миндаль, грецкие орехи, кешью или пекан, также является хорошей альтернативой батончикам гранолы", – добавил он.

4. Ореховые пасты

Шарма предупредил, что магазинные марки ореховых паст часто содержат добавленный сахар, особенно обезжиренные. Поэтому, покупая, внимательно проверяйте состав на этикетке и ищите варианты, изготовленные из простых, известных вам ингредиентов.

Как пояснило издание, ореховые пасты полезны тем, что обеспечивают белок и полезные жиры.

5. Сухофрукты

Сухофрукты также могут содержать высокий уровень добавленного сахара. Производители часто прибегают к этому, чтобы продлить срок их годности, улучшить цвет и сохранить вкус.

Если это возможно, ищите сорта с пометкой "Без добавленного сахара" или выбирайте варианты с минимальным количеством ингредиентов, чтобы ваш перекус был ближе к его натуральному состоянию.

6. Заменители молочных продуктов

Чтобы улучшить вкус, многие альтернативы молоку, такие как миндальное и соевое, часто содержат добавленный сахар, рассказал Шарма. Выбирайте в магазине несладкие версии, чтобы контролировать потребление сахара.

7. Напитки

Готовые смузи, особенно обезжиренные, могут содержать больше сахара, чем вы могли бы ожидать, и часто обеспечивают меньше питательных веществ, чем их свежие аналоги. Приготовление смузи дома – лучший вариант, поскольку вы можете контролировать ингредиенты и сладость. Если вы покупаете смузи на ходу, внимательно просмотрите этикетку и проверьте содержание сахара, советует издание.

Энергетические напитки также известны высоким содержанием добавленного сахара. Если вы чувствуете в них потребность, по словам экспертов, лучше употреблять кофе или чай.

8. Заправки для салата

По словам Лахема, магазинные заправки для салатов, в том числе обезжиренные версии, часто содержат добавленный сахар. Тем, кому важно контролировать его потребление, лучше готовить заправки дома из цельных ингредиентов.

"Даже заправки для салата, которые могут казаться полезными, такие как бальзамическая винегретная или заправки в азиатской кухне, могут содержать сахар. Попробуйте смешать оливковое масло с лимонным соком или уксусом, а затем добавьте травы и специи для вкуса", – посоветовал Лендри.

Ранее УНИАН писал о том, как повлияет на здоровье замена сахара на мед. По словам экспертов, хотя оба продукта дают организму энергию, а еде – сладость, мед считается более "питательным". Ведь в его составе, кроме простых сахаров, присутствуют следы витаминов, минералов и антиоксидантов, которых в рафинированном сахаре практически нет.

