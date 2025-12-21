Получилось, что от калорий из шампанского легче всего избавиться.

Эксперты выяснили, сколько шагов нужно сделать, чтобы сжечь калории из праздничных блюд и напитков, в том числе спиртных.

Эти данные получены из индекса, опубликованного WeWard, приложением для ходьбы, пишет Daily Mail. Исследователи проанализировали калории в порциях праздничных блюд и напитков, а затем перевели их в количество шагов и время ходьбы, необходимое для взрослого человека, идущего в умеренном темпе.

Сколько шагов требуют напитки

Получилось, что от калорий из шампанского легче всего избавиться. Один бокал содержит около 90 калорий, для сжигания которых требуется всего 1692 шага - всего 17 минут ходьбы.

На втором месте оказались вино и сидр, оба содержат по 120 калорий, для сжигания которых потребуется 2256 шагов или около 23 минут.

На третьем месте - мимоза со 140 калориями и требующая 2632 шагов, или 26 минут ходьбы.

"Яичный ликер и пиво возглавили список, требуя 3948 и 3910 шагов соответственно – оба примерно 39 минут ходьбы", написало издание.

В целом, аналитики установили, что ни один из праздничных напитков не требует более 40 минут ходьбы.

Сколько шагов требуют блюда

Эксперты также проанализировали праздничные блюда. Оказалось, что жареная индейка самая легкая для сжигания калорий: стандартная порция содержит 142 калории. Для этого потребуется 2858 шагов или 29 минут ходьбы.

Жареный картофель занял второе место, содержа около 190 калорий и требуя 3572 шагов – примерно 36 минут ходьбы.

Начинка оказалась самым сложным в сжигании калорий продуктом. Порция содержит около 356 калорий и потребует 6693 шагов, или примерно 67 минут, чтобы их сжечь.

Однако исследователи отметили, что эта оценка основана на фиксированной порции, а это значит, что для больших порций потребуется больше ходьбы.

Чем полезна ходьба

Эксперты в области здравоохранения давно советуют, что увеличение количества шагов в день улучшит здоровье сердца, поспособствует похудению и повысит психическое благополучие, при этом 10 000 шагов в день часто называют популярной целью.

Однако исследования показали, что даже меньшее количество шагов принесет значительную пользу. В частности, ученые обнаружили, что включение в ежедневный распорядок 15-минутной прогулки может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

