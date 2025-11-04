Физические упражнения могут быть особенно полезны для пожилых людей с повышенным риском развития этого заболевания.

Прогулка может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей, подверженных повышенному риску развития болезни Альцгеймера.

Как установило исследование, прохождение от 3000 до 5000 шагов в день оказалось очень полезным, но максимальный эффект достигался при достижении от 5000 до 7500 шагов, пишет The New York Times.

Издание отметило, что это новое исследование проливает свет на то, какие процессы происходят в мозге и кому физические упражнения могут принести наибольшую пользу.

Видео дня

Как отметил Кирк Эриксон, заведующий кафедрой нейробиологии в исследовательском институте AdventHealth, исследование позволило узнать, как физические упражнения могут влиять на некоторые белки, участвующие в развитии болезни Альцгеймера.

В исследовании наблюдалось почти 300 пожилых людей в возрасте от 50 до 90 лет в течение в среднем 9 лет. Ни у одного из участников не было когнитивных нарушений в начале исследования, но примерно у 30% наблюдалось значительное накопление белка бета-амилоида в мозге.

Эти амилоидные отложения, часто называемые бляшками, являются признаком болезни Альцгеймера. Однако предыдущие исследования показали, что примерно у 10% 50-летних и у 44% 90-летних имеются амилоидные бляшки, но без признаков когнитивных нарушений.

"Что отличает этих людей от тех, у кого со временем развивается когнитивное снижение?", - спросил невролог Массачусетской больницы общего профиля Джасмир Чхатвал, возглавлявший исследование, и добавил, что ученые хотят найти "исходные характеристики, которые предсказывают это".

Участникам исследования выдали шагомеры, который они носили в течение недели, чтобы определить среднее количество шагов в день. Ежегодно они проходили когнитивное тестирование и каждые несколько лет ПЭТ-сканирование для выявления амилоидных бляшек и накопления другого белка, связанного с болезнью Альцгеймера - тау-белка.

Исследователи полагают, что при болезни Альцгеймера первым делом накапливается амилоид, что запускает формирование так называемых "клубков" тау-белка внутри нейронов и их распространение по мозгу. Именно эти клубки, а не амилоидные бляшки вызывают нарушение работы клеток мозга, что приводит к когнитивным нарушениям.

Количество шагов, пройденных человеком в день, по-видимому, не влияло на уровень амилоида, но коррелировало с количеством образующихся клубков тау-белка и наличием когнитивных нарушений.

Среди участников с большим количеством амилоида в мозге, у тех, кто мало или совсем не занимался физической активностью, через 9 лет образовалось больше клубков, и когнитивные функции ухудшились.

Прогулка от 3001 до 5000 шагов в день привела к меньшему накоплению тау-белка и более медленному когнитивному ухудшению. У людей, делавших более 5000 шагов в день, результаты были еще лучше, но прохождение более 7500 шагов не дало дополнительных преимуществ.

Другие новости о здоровье

Эксперты назвали 5 простых привычек, которые продлевают жизнь. Он отметили, что сохранение здоровья и бодрости духа - цель большинства людей в пожилом возрасте. Но есть определенный типаж людей - долгожители, которым удается сохранить все это на протяжении всей жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: