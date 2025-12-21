Перекус - нормальное явление, но ключевое значение имеет, чем перекусывать, говорят врачи.

Большинство людей привыкли перекусывать между основными приемами пищи, некоторые даже по несколько раз в день. Иногда мы ищем перекус, потому что действительно голодны. А бывает, что это случается из-за стресса или просто желания получить удовольствие от еды. Об этом пишет Parade.

В исследовании, опубликованном в National Library of Medicine, говорится о том, что один-два перекуса в день могут быть даже более питательными, чем трехразовое питание без перекусов. Это объясняется тем, что перекусы могут предотвращать переедание, что уменьшает нагрузку на пищеварительную и метаболическую системы. Но при этом ключевое значение имеет, чем вы перекусываете.

По словам гастроэнтеролога и эксперта по пищеварению Джейсона Коренблита, есть продукт, которого стоит избегать всем, и это - чипсы.

"Как гастроэнтеролог я бы хотел, чтобы люди отказались от ультраобработанных чипсов, жареных чипсов с длинным списком ингредиентов, куда входят рафинированные крахмалы, промышленные масла, искусственные ароматизаторы, консерванты", - говорит он.

Коренблит рассказал, что чипсы - это хрестоматийный пример ультраобработанной пищи, которая может негативно влиять на здоровье кишечника:

"Питание с высоким содержанием ультраобработанных продуктов ухудшает здоровье кишечника, в частности может вызывать воспалительные заболевания, синдром раздраженного кишечника, а также ожирение, диабет и сердечные болезни".

По его словам, если есть чипсы изредка, это не такая уж и большая проблема, но если это делать ежедневно, они негативно повлияют на кишечник.

"Ваши кишечные бактерии живут за счёт клетчатки и резистентного крахмала - растительной пищи, которая не полностью переваривается. Когда вы перекусываете в основном чипсами, которые почти не содержат клетчатки, вы кормите себя, но не их. Рацион с высоким содержанием клетчатки, наоборот, поддерживает разнообразную, устойчивую микробиоту и выработку короткоцепочечных жирных кислот, уменьшающих воспаление и укрепляющих кишечный барьер", - отметил Коренблит.

Он отметил, что перекусы чипсами со временем могут привести к уменьшению количества полезных кишечных бактерий и усилению воспаления:

"Новые данные свидетельствуют о том, что некоторые эмульгаторы и добавки могут нарушать слой слизи, который защищает стенку кишечника, и изменять микробиом таким образом, что это способствует воспалению и повышению проницаемости кишечника".

Магистр здравоохранения из Гарвардской медицинской школы Триша Пасича добавила, что вред для организма возрастает, если чипсы сочетать с газировкой.

Какие перекусы полезны для кишечника

Доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Пол Фойерштадт рекомендует выбирать необработанные продукты с высоким содержанием клетчатки: орехи, ягоды, пищу на основе бобовых. Он объясняет, что такое питание поддержит здоровье кишечника, в частности увеличит количество в нем полезных бактерий.

Фойерштадт и Коренблит соглашаются, что йогурт также является отличной закуской для кишечника благодаря высокому содержанию пробиотиков.

"Йогурт с живыми и активными культурами содержит полезные бактерии, известные как пробиотики. Они могут поддерживать здоровый микробиом и уменьшить воспаление и дисбактериоз. Регулярное употребление йогурта связано с благоприятными изменениями в кишечной микробиоте", - говорит Коренблит.

По словам Пасичи, это всё не означает, что нужно питаться "идеально" или никогда не наслаждаться чипсами, газировкой или другими ультраобработанными продуктами и напитками:

"Не стремитесь к совершенству. Стремитесь к формированию более здорового образа питания. Ваше здоровье улучшится больше, если вы внесете изменения, которые вам действительно нравятся и которых вы сможете придерживаться годами, а не изменения, которые вы ненавидите и бросаете после двух напряженных и ужасных недель".

