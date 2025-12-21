Из-за отключения света сало в холодильнике может испортиться быстрее.

Из-за отключения света в Украине люди активно ищут лайфхаки для продления сроков годности продуктов, которые лучше хранить в холодильнике. Врач-диетолог Евгения Розум рассказала УНИАН, сколько хранится копченое сало и сырое сало, а также назвала действенные способы, которые помогут сохранить эти продукты как можно дольше.

Сколько может храниться сало сырое и копченое?

Сырое сало - это продукт, который не прошел термическую обработку, и оно не может храниться длительное время и не портиться. В холодильнике в среднем температура составляет +5 градусов, и при таких условиях сырое сало хранится в среднем 3 дня.

Во время отключений света температура в холодильнике может расти, и срок хранения сырого сала может очень сократиться. Иногда оно может испортиться и в течение 1-2 дней.

Если вы купили много сырого сала, то продукт лучше сразу обработать - или засолить, или заморозить и таким образом продлить срок его хранения.

Копченое сало - это уже обработанный продукт, и оно уже просолено. Такое сало в холодильнике может храниться немного дольше, чем свежее - примерно 2, максимум - 3 недели, при условии, что в холодильнике держится температура +5 градусов.

Сало лучше хранить на нижних полках, потому что там в холодильнике минимальная температура.

Как сохранить сало в холодильнике дольше?

Немного дольше будет храниться сало, которое засолено, потому что соль - это выполняет роль консерванта и антисептика. Если вы планируете непродолжительное время хранить небольшой кусочек этого продукта, то его можно умеренно посолить, то есть так, чтобы во время потребления эту соль не нужно было убирать. Посоленное сало можно завернуть в пергамент и положить в контейнер или без пергамента хранить в такой таре.

Подготовленное таким образом сало в холодильнике может храниться от одного месяца максимум до двух месяцев. Но эти сроки годности к употреблению очень условны, так как, к примеру, может быть использовано разное количество соли, а также в холодильниках может быть разный температурный режим.

Как правильно заморозить сало?

Если мы купили сала немного больше, чем можете съесть в течение нескольких дней, то лучший вариант - порезать его на порции (разделить на куски, которые вы будете доставать и съедать, к примеру, с родными) и завернуть в пищевую пленку или в пергамент и положить в обычные или вакуумные пакеты или в контейнеры и заморозить. Если температура в морозильной камере будет стабильно низкой, и сало не будет размораживаться, то в таком случае продукт будет пригодным к употреблению минимум полгода.

Излишек копченого сала также можно заморозить такими же способами, как и сырой продукт. В морозилке его тоже можно хранить в течение шести месяцев, и оно, как и сырое, не потеряет вкусовые качества.

Если же продержать сало в морозильной камере дольше, чем шесть месяцев, оно обычно не испортится, а просто будет терять свои вкусовые свойства, ухудшится его структура, то есть после размораживания оно может быть уже не таким вкусным, как было. Но в целом сало - и сырое, и копченое, считают безопасным для потребления в период до года с момента замораживания, если его не размораживали и не замораживали повторно.

Как сохранить сало без холодильника?

Если мы понимаем, что температура в холодильнике может быть не ок из-за долговременных выключения света, то сало сейчас можно хранить на балконе или в погребе или просто в прохладном месте. Но, в случае хранения сала не в холодильнике, его надо хорошо посолить. Соли нужно насыпать много, так, чтобы продукт был в ней со всех сторон.

Через день или два в сосуде с салом может появиться жидкость, и ее лучше убрать - вымокать салфетками так, чтобы продукт снова стал сухим. Затем нужно досолить сало так, чтобы оно было в сухой соли. Таким образом сало без холодильника в прохладном месте можно хранить в закрытом плотно контейнере от трех месяцев даже до полугода.

Очень важно, чтобы сало было полностью покрыто солью и находилось в плотно закрытом сосуде. В таком случае к салу не будет доступа воздуха, и оно дольше не будет портиться. Если есть возможность вакуумировать сало в соли - это вообще было бы супер, поскольку сало - это продукт, богатый жирными кислотами, которые окисляются под действием кислорода. Если мы минимизируем воздействие воздуха на сало, то таким образом немного продлим срок его хранения.

Если нужно сохранить сало при комнатной температуре, то такой способ, по моему мнению, самый лучший. Сало в большом количестве соли может при таких условиях храниться примерно неделю. Но срок годности очень зависит от того, какая же именно температура в конкретной комнате: если в помещении довольно свеженько, к примеру, до 18-20 градусов, то просоленное сало может храниться и до недели, а если температура выше, то продукт может быть пригодным к употреблению в течение 2-3, максимум четырех дней.

Как хранить сало в рассоле в банке, и какой срок хранения такого продукта?

Чтобы сделать рассол для сала, в воду нужно всыпать соль и можно добавить лавровый лист и специи. Обычно на литр воды добавляют до 10 граммов соли.

Затем сало нужно разложить в банки, залить рассолом так, чтобы эта жидкость полностью его покрыла и плотно закрыть крышкой. Заготовленный таким образом продукт может храниться в среднем 3-4 месяца. Сало в банке нужно хранить в прохладном месте. При комнатной температуре оно будет храниться максимум до недели.

Если рассол стал не прозрачным, а мутным, в растворе появились какие-то "хлопья" или пузырьки, пена - это признаки того, что продукт нельзя употреблять, и он может быть опасным для здоровья (к примеру, есть угроза отравления).

Как понять, что сало испортилось и есть его уже нельзя?

Если на сале образовалась слизистая пленка, от продукта идет неприятный запах, на нем есть плесень, к примеру, появились розовые, серые, голубые пятна. Это основные признаки, которые свидетельствуют о том, что продукт уже испортился, и его нельзя потреблять.

