Ученые разобрались, сколько нужно ходить в день км, чтоб улучшить состояние здоровья.

Многие задумывались, сколько нужно ходить в день, чтобы похудеть. Однако правда в том, что такая активность влияет не только на стройность, но и на продолжительность жизни.

Современная жизнь поощряет комфорт. Люди ездят на короткие расстояния, заказывают одежду и продукты онлайн, а также часами сидят во время работы и отдыха.

Недавнее исследование напомнило, что даже небольшая прогулка имеет огромное значение. Сколько нужно ходить в день в 50 лет и более, чтоб оставаться здоровой и сильной, - далее в материале.

Сколько реально нужно ходить в день

Эксперты Массачусетского университета имени генерала Бригама более десяти лет наблюдали за 13 547 женщинами в возрасте около 72 лет. У тех из них, кто проходил 4000 шагов один-два дня в неделю, снизился риск смерти (на 26%) и заболеваний сердечно-сосудистой системы (на 27%). Если же ходить столько же три и более дней в неделю, то риск смерти снижается на 40%.

Человеческое тело эволюционировало, чтобы больше двигаться. До распространения технологий обычно люди проходили 15000-20000 шагов в день. Сейчас же пожилые люди едва ли достигают показателя в 5000 шагов. В результате это влияет на способности человека противостоять болезням и восстанавливаться.

"Из-за сегодняшнего низкого количества шагов становится все более важным определить минимальный объем физической активности, необходимый для улучшения результатов по здоровью, чтобы мы могли предложить населению реалистичные и достижимые цели", - подчеркнул старший автор И-Мин Ли из больницы Brigham and Women's Hospital.

В связи с эти ученые решили разобраться, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы похудеть и быть здоровым.

Участники исследования носили на бедре акселерометр, который фиксировал всю их активность с 2011 по 2015 год. После исследователи отслеживали из здоровье.

Как оказалось, важна была не закономерность, а общее шагов в день. Кто-то гулял ежедневно, тогда как другие - втискивали активность на выходные. Результаты оказались похожими.

Как и сколько в идеале нужно ходить в день

По мнению ученых, показатель в 4000 шагов может работать как биологический триггер. Если он ниже, то организм неэффективно активирует системы восстановления и поддержания здоровья.

Низкая активность приводит к ослаблению мышц и равновесия. Это затем уменьшает тягу к активной деятельности. Однако, даже редкие прогулки могут нарушить такой порядок вещей.

Ходьба стимулирует кровообращение, использование энергии и восстановление клеток, помогая замедлить процесс старения. Проще говоря, каждый шаг дает организму небольшой толчок к силе и выносливости.

Исследователи подчеркивают, что нет "лучшего" способа ходить. Кто-то совершает много коротких прогулок, тогда как другие - отправляются едва ли не в пешие походы.

Польза для сердечно-сосудистой системы стабилизировалась на уровне около 5000 шагов в день, а продолжительность жизни увеличивалась примерно до 7000 шагов, после чего показатель оставался на одном уровне.

В итоге можно подытожить, что будет, если ходить 5 км в день. Это примерно 7000 шагов, а потому, можно получить максимальную пользу для здоровья - увеличится продолжительность жизни и уменьшится риск болезней сердечно-сосудистой системы. Конечно, человек может проходить 10 тысяч шагов и более. Это повлияет на количество потраченных в сутки калорий и даст больше физической нагрузки.

