Она добавила, что заразиться хантавирусом очень легко и нужно соблюдать важные правила безопасности, чтобы не подхватить опасную болезнь.

В Украине был зафиксирован хантавирус у пациента во Львовской области. Это опасное заболевание, которое может привести к печальным последствиям, и распространяется грызунами.

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград рассказала "Апостроф", что это не новый вирус в Украине и очень опасный.

Читайте такжеВо Львовской области впервые обнаружили хантавирус

"Если мы говорим о хантавирусах, то они делятся на две большие группы. Одна группа - это хантавирусы старого Света, сегодня о них и идет речь. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. А еще есть хантавирусы нового Света, которые распространены на американском континенте. Те вирусы очень тяжелые. Это хантавирусный кардиопульмональный синдром. А у нас с вами есть хантавирусы, которые давно известны на территории Украины. Мы их имеем, как естественно-очаговые заболевания. И вся Украина, за исключением очень маленьких неисследованных территорий, является эндемической. Это не новое заболевание, просто оно у нас очень интересно распространено. Восточная часть Украины - это так называемый восточноевропейский хантавирусный регион, а запад - это карпатско-балканский хантавирусный регион. Их всего шесть - от Сеула до Франции", - пояснила специалист.

Она добавила, что заразится хантавирусом очень легко и нужно соблюдать важные правила безопасности, чтобы не подхватить опасную болезнь.

"В том, чтобы заболеть любым природно-очаговым заболеванием - от болезни Лайма, которую все знают, до геморрагической лихорадки с почечным синдромом - ничего хорошего нет. Надо соблюдать те регламенты безопасности, которые касаются нашей жизнедеятельности. Надо все делать на истребление грызунов - это суперрезервуар для многих вирусов, а не только хантавирусов. И нужно выполнять регламенты хранения продуктов, защиты водных объектов и быть внимательными", - отметила эпидемиолог.

Наталья Виноград рассказала, что почти каждый десятый украинец сталкивался с этим заболеванием и уже имеет иммунитет к нему.

"Мы проводили исследования в этом регионе: у 12% людей есть антитела к хантавирусу. То есть каждый десятый когда-то с ним встречался и переболел. В дополнение, среди тех, кто был в наших стационарах, 24% пациентов были больны геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это самое распространенное заболевание на территории Украины из так называемой группы не трансмиссионных болезней. Каждый гражданин должен сделать все, чтобы избежать риска заражения хантавирусом", - резюмировала врач.

Хантавирус: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН