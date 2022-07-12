С 1 августа до конца года продлится переходный период введения э-рецепта на антибиотики.

В Украине с августа антибиотики в аптеках будут отпускать по электронному рецепту.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Напомним, ввести электронный рецепт на антибиотики Минздрав планировал с 1 апреля, но из-за военных действий решение перенесли. С 1 августа до конца года продлится переходный период введения э-рецепта на антибиотики.

Как получить антибиотики в переходный период?

Нужно обратиться к своему семейному врачу или к любому другому в больнице, получить электронный рецепт на действующее вещество и забрать лекарство в аптеке. Пациент обязательно должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО). Если пациент не зарегистрирован, то сделать это тоже можно у врача.

"Исключения составляют медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач выпишет на антибиотики бумажный рецепт", - пояснил Радуцкий.

Он отметил, что э-рецепт на антибиотики – это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине.

Законодательное регулирование

По словам Радуцкого, парламентский Комитет и Минздрав подготовили соответствующие законодательные изменения, чтобы новая система продажи препаратов заработала. На рассмотрение Верховной Рады направили два законопроекта: первый (№ 7444) усиливает контроль за отпуском лекарственных средств, второй (№ 7445) – вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение установленного порядка реализации лекарственных средств. Законопроекты позволят привлекать к ответственности медицинских работников и работников аптек при назначении рецептурного лекарственного средства без рецепта. Изменения законодательства, если их поддержит Рада, начнут действовать через три месяца после завершения военного положения.

Употребление антибиотиков в Украине

По данным Минздрава, каждый второй украинец покупает антибиотики без назначения врача. Иногда это приводит к тяжелым последствиям для здоровья, среди которых – формирование устойчивости организма человека к лечению антибиотиками. Один из способов борьбы с бесконтрольным употреблением сильнодействующих препаратов – введение электронного рецепта. Это позволит отслеживать данные о назначении, объемах использования антибиотиков, уменьшить случаи самолечения.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года стало известно, что в Украине планируют ввести отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. Также планировалось, что с 1 января 2022 года больницы, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начнут ведение учета общего потребления антимикробных препаратов (антибиотиков).

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