Антибиотики и гормоны может назначить только медик после ряда исследований и анализов.

Врач отделения для больных COVID-19 Киевской городской клинической больницы №3 Ариана Мохаммад предупредила об опасности самоназначения антибиотиков и гормонов при коронавирусном заболевании.

В эксклюзивном интервью Радио Свобода она сообщила, что все чаще наблюдает ситуацию, когда пациенты без показаний, "самостоятельно или по совету семейных врачей", назначают себе антибиотики и гормоны.

"Наши пациенты принимали дома достаточно немаленькие дозы гормонов, они их постепенно начинают увеличивать, хотя у них еще не наступил цитокиновый шторм, у них нет гипоксемии, у них нет проявлений дыхательной недостаточности. И они приезжают в стационар, уже будучи на определенном промежутке времени приема гормонов. И вот тогда они являются более слабыми ответчиками на ту терапию, которую мы даем им в стационаре. Потому что они подавляют иммунный ответ", – пояснила она. Врач добавила, что в ее практике случались даже летальные случаи.

Мохаммад предостерегает, что антибиотики и гормоны можно принимать только после ряда исследований и анализов и только по назначению врача.

Читайте также"Как на исповеди": врач рассказала о лечении "антивакцинаторов" и владельцев фейковых справок"Эти анализы должен интерпретировать в первую очередь врач, не пациент по референтным значениям. И только с ним решать вопрос о дальнейшем назначении лекарств", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, можно ли делать прививку от коронавируса тем, у кого есть противопоказания.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Закелова