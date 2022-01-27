Вскоре все антибактериальные препараты будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт.

С апреля 2022 года все зарегистрированные в Украине антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Сегодня устойчивость к противомикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для общественного здоровья. Эта угроза стоит рядом с антивакцинальними настроениями, которые в тандеме сводят на нет немало достижений медицинской науки. Именно поэтому мы запускаем электронный рецепт, как один из механизмов решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов", – подчеркнул министр.

По его словам, вскоре все антибактериальные препараты будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт. В электронном рецепте будет указываться действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

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Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений — необходимо быть зарегистрированным в электронной системе охраны здоровья всем работникам, которые будут привлечены к назначению и отпуску лекарств по е-рецепту.

Справка: По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году резистентные к антимикробным лекарственным средствам микроорганизмы могут приводить к смерти 10 млн человек в год.

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