Мониторингу подлежать антибиотики групп наблюдения и резерва.

С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начнут ведение учета общего потребления антимикробных препаратов (антибиотиков) из групп наблюдения и резерва в течение года.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

В частности, мониторингу будут подлежать антибиотики группы наблюдения - это лекарственные средства, которые широко используются для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", - отметили в ЦОС.

Также будут вести учет антибиотиков группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу".

Читайте такжеЖительница Черновцов 7 месяцев болела COVID-19 и установила рекорд (видео)"Довольно часто эти препараты являются более дорогими и более токсичными, чем средства первой линии терапии. Антибиотики группы резерва следует выбирать только в последнюю очередь. Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции. Для того чтобы сохранить эффективность антибиотиков, мы должны отказаться от чрезмерного и нерационального их использования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине вводят отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. Нововведения заработают с 1 апреля 2022 года.

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