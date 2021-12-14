Точно так же в Минздраве планируют отпускать все рецептурные лекарственные средства в Украине.

В Украине вводят отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида в интервью Укринформу.

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"...С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронным рецептом. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту", - рассказал Комарида.

Он сообщил, что в Минздраве хотят полностью отказаться от бумажных рецептов с целью действенного контроля за отпуском собственно рецептурных лекарственных средств. Комарида отметил, что изменения решили начать именно с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью.

Он также отметил, что в Украине сейчас развивают фармацевтическое страхование.

"Это страхование на лекарственные средства: то есть, ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь на достаточно большую сумму покрытие стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства", - пояснил Комарида.

Напомним, в Украине появился электронный сертификат о выздоровлении от COVID-19. В приложении "Дия" пользователям предоставляются два документа - внутренний и международный.

Во внутреннем сертификате отображается фото того, кому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.

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Автор: Екатерина Малюга