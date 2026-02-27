Что есть для здоровья печени: диетологи назвали 4 овоща

Забудьте о детокс-чаях и очищающих программах. Эти овощи помогают печени хорошо выполнять свою работу.

Крестоцветные овощи, листовая зелень, свекла и артишоки входят в число лучших овощей, которые следует употреблять чаще для здоровья печени.

Они богаты растительными соединениями и антиоксидантами, которые помогают защитить клетки печени и поддерживают естественные процессы детоксикации организма, пишет Eatingwell.

"Печень удивительно устойчива, если ее правильно поддерживать, и овощи играют в этом ключевую роль", - сказала диетолог Келли Берджесс.

Видео дня

Она указала, почему эти четыре продукта особенно важны.

1. Артишоки

"Артишоки богаты цинарином и хлорогеновой кислотой, которые поддерживают выработку желчи и помогают печени эффективнее перерабатывать жиры", - объснила диктолог Аманда Кроу.

Она отметила, что исследования показали связь между потреблением артишоков и улучшением показателей ферментов печени, а также защитой от окислительного стресса в тканях печени.

2. Свекла

"Свекла содержит беталаины и бетаин, антиоксидантные соединения, которые помогают снизить окислительный стресс и поддерживают метаболизм жиров в печени", – сказала Кроу.

3. Крестоцветные овощи

"Крестоцветные овощи, такие как брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста, содержат соединения, которые поддерживают ферменты детоксикации печени, помогая ей более эффективно выводить отходы", – отметила диетолог Талиа Фолладор со ссылкой на исследование.

Некоторые исследования также предполагают, что эти овощи помогают улучшить чувствительность к инсулину. Отмечается, что при снижении чувствительности к инсулину уровень сахара в крови может повышаться, что со временем может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени.

Исследование 2023 года связало высокое потребление крестоцветных овощей с более низким риском смерти от хронических заболеваний печени.

4. Листовая зелень

"Листовая зелень - это как ежедневное питание для вашей печени. Она богата мощными растительными соединениями, включая лютеин и кверцетин, которые помогают успокоить воспаление и защитить клетки печени от повреждений", - сказала Берджесс.

Исследование 2021 года связало большее потребление листовой зелени с более низким риском неалкогольной жировой болезни печени.

Как употреблять эти овощи для максимальной пользы

Поскольку многие овощи содержат жирорастворимые витамины А, Е и К, сочетание их с пищевыми жирами может помочь организму усваивать их.

"Сочетайте овощи со здоровыми жирами, такими как оливковое масло, орехи или семена, чтобы лучше усваивать жирорастворимые витамины и антиоксиданты", - рекомендовала Фолладор.

Что касается крестоцветных овощей, то щадящие методы приготовления могут помочь сохранить полезные соединения. "Легкое приготовление крестоцветных овощей улучшает усвояемость, сохраняя при этом полезные соединения", - сказала Кроу.

Другие новости о пользе овощей

Ранее врач назвал 5 самых полезных овощей для здоровья кишечника. Он отмечал, что на самом деле, они являются одним из самых мощных инструментов для восстановления и защиты организма на клеточном уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: