Что пить для здоровой кожи: дерматолог назвала два главных витамина

Дерматолог объяснила, как оба витамина поддерживают здоровье кожи и помогают уменьшить признаки старения.

Хотя общее питание имеет наибольшее значение, витамин С и витамин Е играют ключевую роль в здоровой, упругой коже.

Но когда дело доходит до старения кожи, не каждому ясно, какой из них более полезен. Издание Eatingwell написало о том, что говорит дерматолог.

Преимущества витамина С для кожи

Поддерживает выработку коллагена

Видео дня

Исследования показали, что высокое потребление витамина С с пищей связано с более плотной и здоровой кожей за счет повышения выработки коллагена и стимуляции обновления кожи.

"С возрастом, когда уровень коллагена снижается, витамин С может помочь поддержать его выработку", - сказала доктор медицинских наук Мариса Гаршик.

Защищает от окислительного стресса и фотоповреждения

Исследования показали, что витамин С защищает и восстанавливает клетки кожи, воздействуя на свободные радикалы, которые ускоряют старение из-за окислительного стресса.

Воздействие ультрафиолетового излучения от солнца и соляриев усиливает этот стресс, вызывая морщины, пигментные пятна и потерю эластичности.

"Как мощный антиоксидант, витамин С нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в результате воздействия УФ-излучения и загрязнения окружающей среды, замедляя окислительное повреждение, которое способствует старению", - объяснила Гаршик.

Витамин С, получаемый как из пищи, так и из средств по уходу за кожей, обеспечивает эти защитные свойства.

Помогает улучшить тон кожи и уменьшить пигментацию

Витамин С помогает осветлить кожу, препятствуя выработке меланина, что делает его полезным для уменьшения темных пятен и пигментации - распространенных признаков повреждения кожи солнцем и старения.

Исследования показали сильную связь между витамином С и улучшением пигментации кожи и ее общего внешнего вида, особенно при местном применении.

Преимущества витамина Е для кожи

Защищает от повреждения свободными радикалами

Витамин Е - это жирорастворимый антиоксидант, который помогает защитить мембраны кожи от окислительного стресса, вызванного воздействием УФ-излучения и факторами окружающей среды, отметила Гаршик. В средствах по уходу за кожей, где он часто указывается как токоферол, его часто сочетают с витамином С для усиления антиоксидантной защиты.

Как показали исследования, витамин Е также обладает антиоксидантными свойствами при употреблении с пищей.

Укрепляет кожный барьер

Витамин Е естественным образом присутствует в кожном сале - веществе, которое помогает предотвратить потерю влаги и защищает от сухости, говорит Гаршик. Это особенно важно, поскольку стареющая кожа легче теряет влагу и становится более склонной к сухости.

Успокаивает воспаление

Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам витамин Е успокаивает кожу и поддерживает кожный барьер, что уменьшает покраснение, раздражение и сухость, а также способствовать общему комфорту кожи.

Исследования показали, что уровень витамина Е ниже у людей с воспалительными заболеваниями кожи, такими как акне, атопический дерматит и псориаз, что предполагает потенциальную связь между уровнем витамина Е и воспалением кожи.

Витамин С против витамина Е: какой лучше для кожи

В целом, Гаршик рекомендовала расставлять приоритеты в зависимости от того, что больше нужно вашей коже, поскольку каждый витамин выполняет свою особую роль:

"Витамин С способствует поддержанию коллагена, осветлению и борьбе с повреждениями, вызванными свободными радикалами, что делает его особенно полезным для зрелой или подверженной воздействию солнца кожи и помогает предотвратить признаки старения кожи. А витамин Е превосходно увлажняет и укрепляет барьер, а также помогает успокоить раздражение".

Если ваша главная цель - поддержание коллагена и более сияющая кожа, витамин С может быть лучшим выбором.

С другой стороны, витамин Е может быть приоритетом, если сухость кожи и защита кожного барьера являются вашими главными проблемами.

Как отметила Гаршик, при совместном применении на коже витамины С и Е могут стабилизировать и усиливать антиоксидантное действие друг друга.

Хотя эти питательные вещества важно включать в свой рацион и они могут поддерживать общее здоровье кожи, наиболее заметные улучшения внешнего вида кожи наблюдаются при использовании средств для ухода за кожей.

Как получить оба витамина в рационе

Витамин С

Большинство людей получают рекомендуемую суточную норму потребления витамина С, которая составляет 75 миллиграммов в день для женщин и 90 мг в день для мужчин.

Продукты, богатые витамином С:

цитрусовые;

красный и зеленый болгарский перец;

киви;

брокколи;

клубника;

брюссельская капуста;

апельсиновый сок;

папайя;

гуава.

Помимо диеты, Гаршик отметила, что сыворотки с витамином С для наружного применения помогут обеспечить дополнительную антиоксидантную защиту при нанесении утром.

Витамин Е

Хотя дефицит витамина Е встречается редко, многие взрослые не достигают рекомендуемой суточной нормы его потребления, которая составляет 15 мг в день для мужчин и женщин.

Продукты с высоким содержанием витамина Е:

орехи, семена (например, семена подсолнечника, миндаль, фундук, арахис);

растительные масла (например, масло зародышей пшеницы, оливковое масло, льняное масло, сафлоровое масло, подсолнечное масло);

некоторые овощи и фрукты (например, шпинат, брокколи, киви, манго, помидор).

Гаршик также отметила, что местное применение витамина Е может дополнять его поступление с пищей, поскольку многие увлажняющие средства, содержащие витамин Е, помогают успокоить и защитить кожу.

Другие новости о витаминах и добавках

Недавно фармацевт назвала 4 добавки, которые не следует пить с зеленым чаем. Дело в том. что те же самые соединения, которые делают зеленый чай таким полезным, могут мешать усвоению и метаболизму лекарств и добавок организмом.

Вас также могут заинтересовать новости: