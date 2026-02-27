Что пить для здоровой кожи: дерматолог назвала два главных витамина

Хотя общее питание имеет наибольшее значение, витамин С и витамин Е играют ключевую роль в здоровой, упругой коже.
Но когда дело доходит до старения кожи, не каждому ясно, какой из них более полезен. Издание Eatingwell написало о том, что говорит дерматолог.
Преимущества витамина С для кожи
Поддерживает выработку коллагена
Исследования показали, что высокое потребление витамина С с пищей связано с более плотной и здоровой кожей за счет повышения выработки коллагена и стимуляции обновления кожи.
"С возрастом, когда уровень коллагена снижается, витамин С может помочь поддержать его выработку", - сказала доктор медицинских наук Мариса Гаршик.
Защищает от окислительного стресса и фотоповреждения
Исследования показали, что витамин С защищает и восстанавливает клетки кожи, воздействуя на свободные радикалы, которые ускоряют старение из-за окислительного стресса.
Воздействие ультрафиолетового излучения от солнца и соляриев усиливает этот стресс, вызывая морщины, пигментные пятна и потерю эластичности.
"Как мощный антиоксидант, витамин С нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в результате воздействия УФ-излучения и загрязнения окружающей среды, замедляя окислительное повреждение, которое способствует старению", - объяснила Гаршик.
Витамин С, получаемый как из пищи, так и из средств по уходу за кожей, обеспечивает эти защитные свойства.
Помогает улучшить тон кожи и уменьшить пигментацию
Витамин С помогает осветлить кожу, препятствуя выработке меланина, что делает его полезным для уменьшения темных пятен и пигментации - распространенных признаков повреждения кожи солнцем и старения.
Исследования показали сильную связь между витамином С и улучшением пигментации кожи и ее общего внешнего вида, особенно при местном применении.
Преимущества витамина Е для кожи
Защищает от повреждения свободными радикалами
Витамин Е - это жирорастворимый антиоксидант, который помогает защитить мембраны кожи от окислительного стресса, вызванного воздействием УФ-излучения и факторами окружающей среды, отметила Гаршик. В средствах по уходу за кожей, где он часто указывается как токоферол, его часто сочетают с витамином С для усиления антиоксидантной защиты.
Как показали исследования, витамин Е также обладает антиоксидантными свойствами при употреблении с пищей.
Укрепляет кожный барьер
Витамин Е естественным образом присутствует в кожном сале - веществе, которое помогает предотвратить потерю влаги и защищает от сухости, говорит Гаршик. Это особенно важно, поскольку стареющая кожа легче теряет влагу и становится более склонной к сухости.
Успокаивает воспаление
Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам витамин Е успокаивает кожу и поддерживает кожный барьер, что уменьшает покраснение, раздражение и сухость, а также способствовать общему комфорту кожи.
Исследования показали, что уровень витамина Е ниже у людей с воспалительными заболеваниями кожи, такими как акне, атопический дерматит и псориаз, что предполагает потенциальную связь между уровнем витамина Е и воспалением кожи.
Витамин С против витамина Е: какой лучше для кожи
В целом, Гаршик рекомендовала расставлять приоритеты в зависимости от того, что больше нужно вашей коже, поскольку каждый витамин выполняет свою особую роль:
"Витамин С способствует поддержанию коллагена, осветлению и борьбе с повреждениями, вызванными свободными радикалами, что делает его особенно полезным для зрелой или подверженной воздействию солнца кожи и помогает предотвратить признаки старения кожи. А витамин Е превосходно увлажняет и укрепляет барьер, а также помогает успокоить раздражение".
Если ваша главная цель - поддержание коллагена и более сияющая кожа, витамин С может быть лучшим выбором.
С другой стороны, витамин Е может быть приоритетом, если сухость кожи и защита кожного барьера являются вашими главными проблемами.
Как отметила Гаршик, при совместном применении на коже витамины С и Е могут стабилизировать и усиливать антиоксидантное действие друг друга.
Хотя эти питательные вещества важно включать в свой рацион и они могут поддерживать общее здоровье кожи, наиболее заметные улучшения внешнего вида кожи наблюдаются при использовании средств для ухода за кожей.
Как получить оба витамина в рационе
Витамин С
Большинство людей получают рекомендуемую суточную норму потребления витамина С, которая составляет 75 миллиграммов в день для женщин и 90 мг в день для мужчин.
Продукты, богатые витамином С:
- цитрусовые;
- красный и зеленый болгарский перец;
- киви;
- брокколи;
- клубника;
- брюссельская капуста;
- апельсиновый сок;
- папайя;
- гуава.
Помимо диеты, Гаршик отметила, что сыворотки с витамином С для наружного применения помогут обеспечить дополнительную антиоксидантную защиту при нанесении утром.
Витамин Е
Хотя дефицит витамина Е встречается редко, многие взрослые не достигают рекомендуемой суточной нормы его потребления, которая составляет 15 мг в день для мужчин и женщин.
Продукты с высоким содержанием витамина Е:
- орехи, семена (например, семена подсолнечника, миндаль, фундук, арахис);
- растительные масла (например, масло зародышей пшеницы, оливковое масло, льняное масло, сафлоровое масло, подсолнечное масло);
- некоторые овощи и фрукты (например, шпинат, брокколи, киви, манго, помидор).
Гаршик также отметила, что местное применение витамина Е может дополнять его поступление с пищей, поскольку многие увлажняющие средства, содержащие витамин Е, помогают успокоить и защитить кожу.
Другие новости о витаминах и добавках
Недавно фармацевт назвала 4 добавки, которые не следует пить с зеленым чаем. Дело в том. что те же самые соединения, которые делают зеленый чай таким полезным, могут мешать усвоению и метаболизму лекарств и добавок организмом.