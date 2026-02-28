Люди, употребляющие мясо, с большей вероятностью доживают до 100 лет, но есть важный нюанс.

Согласно недавнему исследованию, люди, не употребляющие мясо, могут реже достигать столетнего возраста по сравнению с теми, кто включает его в рацион. Однако прежде чем пересматривать свою рассчитанную на долголетие диету, следует обратить внимание на некоторые уточнения.

Разберемся, в чем тут загвоздка, насколько на самом деле полезно мясо и что надо делать, чтобы жить долго.

Что нужно есть каждый день, чтобы жить дольше

В исследовании Американского журнала клинического питания были проанализированы данные более 5 000 китайских граждан в возрасте 80 лет и старше, участвовавших в Китайском исследовании здорового долголетия – национальном проекте, начатом еще в далеком 1998 году.

К 2018 году участники, придерживавшиеся диет без мяса, реже становились долгожителями по сравнению с теми, кто употреблял мясо.

На первый взгляд это противоречит десятилетиям научных данных, подтверждающих пользу растительного питания для здоровья. Вегетарианские диеты, например, стабильно ассоциируются с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта (по данным Европейского журнала о питании), диабета второго типа и ожирения (согласно исследованиям Американской диабетической ассоциации).

В чем же причина выявленных различий и что нужно есть, чтобы дольше жить на самом деле? Прежде чем делать окончательные выводы, необходимо учесть ряд важных факторов.

Потребности организма меняются с возрастом

Исследование сосредоточено на людях в возрасте 80 лет и старше, чьи потребности в питательных веществах существенно отличаются от потребностей более молодых людей.

По данным журнала "Current Nutrition Reports", с возрастом физиологические изменения влияют как на объем потребляемой пищи, так и на состав необходимых нутриентов. Энергозатраты снижаются, одновременно уменьшаются мышечная масса, плотность костной ткани и аппетит. Эти изменения повышают риск недоедания и хрупкости организма.

Иными словами, в позднем возрасте приоритеты питания смещаются. Основной задачей становится не столько профилактика отдаленных хронических заболеваний, сколько поддержание мышечной массы, предотвращение снижения веса и обеспечение высокой питательной ценности каждого приема пищи.

Так что результаты исследования лишь отражают особенности питания в глубокой старости, но не умаляют хорошо подтвержденную пользу растительных диет для более молодых и относительно здоровых людей.

Что нужно делать, чтобы прожить долгую жизнь – другие факторы

Другая существенная деталь заключается в том, что более низкая вероятность достижения 100 лет среди людей, не употребляющих мясо, наблюдалась только у участников с недостаточной массой тела. Среди пожилых людей с нормальной массой тела такой зависимости выявлено не было.

Согласно исследованию Американского журнала эпидемиологии, недостаточная масса тела в пожилом возрасте уже сама по себе тесно связана с повышенным риском смертности. Следовательно, масса тела, по-видимому, выступила как своего рода секрет долголетия, объясняющий полученные результаты.

Также примечательно, что снижение вероятности достижения столетнего возраста среди людей, не употребляющих мясо, не наблюдалось у тех, кто включал в рацион рыбу, молочные продукты или яйца. Эти продукты содержат вещества, необходимые для поддержания мышечной и костной ткани, включая полноценный белок, витамин B12, кальций и витамин D.

Пожилые люди, придерживавшиеся таких диет, имели одинаковые шансы дожить до 100 лет с теми, кто употреблял мясо. Исследователи предположили, что умеренное включение продуктов животного происхождения может способствовать профилактике недоедания и потери мышечной массы в глубокой старости по сравнению со строго растительными диетами.

Что это означает для здорового старения – главный секрет долголетия

Главный вывод заключается не в том, что одна диета универсально лучше другой, а в том, что питание должно соответствовать возрастному этапу. С возрастом потребность в энергии снижается (вследствие уменьшения базового обмена), однако потребность в ряде нутриентов может, наоборот, возрастать.

Так что с достижением среднего возраста растительные диеты могут оставаться здоровым выбором, однако они потребуют тщательного планирования и, в ряде случаев, дополнительного приема добавок для полноценного поступления всех необходимых веществ.

В конечном счете, потребности организма в 90 лет могут существенно отличаться от потребностей в 50, и если вы не знаете, что делать, чтобы долго жить, по крайней мере, учтите, что рацион, подходящий сегодня, со временем может потребовать корректировки – и это совершенно естественно.

