Как снизить сахар в крови без лекарств: эксперты назвали самый простой способ

Помимо питания, при сахарном диабете или с целью профилактики важна физическая активность.

Когда речь заходит о способах снижения уровня сахара в крови, то на ум в первую очередь приходит питание, а именно хочется узнать, какие продукты этому способствуют. Но сахар можно снизить и с помощью физических упражнений. И одно из самых эффективных и легких - ходьба. Об этом пишет EatingWell.

Как отмечается, ходьба позволяет вести активный образ жизни без дорогостоящих абонементов и подойдет даже тем, кто со спортом вообще не дружит.

"Ходьба предлагает много преимуществ для здоровья людей с диабетом. Она может помочь поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови, улучшая то, как хорошо ваш организм использует инсулин, уменьшая факторы риска, связанные с сердцем, помогая контролировать вес, улучшая состав тела и повышая мобильность", – говорит магистр наук, сертифицированный преподаватель по вопросам диабета Тоби Смитсон.

Издание объяснило, как ходьба помогает контролировать уровень сахара в крови.

1. Улучшает реакцию организма на инсулин

Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, необходимый для перемещения глюкозы (сахара) из крови в клетки для использования в качестве энергии. Большинство людей с диабетом имеют инсулинорезистентность, или нарушение чувствительности к инсулину. Это состояние, при котором клетки становятся "устойчивыми" к инсулину, что делает гормон менее эффективным. В результате, как утверждает Американская диабетическая ассоциация, уровень сахара в крови начинает повышаться.

Физические упражнения, в частности ходьба, улучшают реакцию организма на инсулин во время и после активности, что влияет на уровень сахара в крови как краткосрочно, так и долгосрочно.

"Физические упражнения улучшают чувствительность к инсулину – они помогают мышцам использовать глюкозу для получения энергии, уменьшают воспаление и улучшают передачу сигналов инсулина в организме", – рассказала доктор медицинских наук Ванесса Кертис.

2. Снижает уровень сахара в крови после еды

"Когда вы ходите, ваши мышцы активно извлекают глюкозу из крови для топлива, что немедленно снижает уровень сахара в крови", - утверждает доктор медицинских наук, магистр наук Рекха Кумар.

А по словам доктора медицинских наук Андреса Спленсера, ходьба после еды в течение примерно 15-30 минут предотвращает пики уровня глюкозы эффективнее, чем ходьба в другое время, и даже короткие 10-минутные прогулки могут существенно снизить этот показатель.

"Прогулка после еды особенно эффективна, поскольку она использует повышенный уровень глюкозы после еды, усиливая ее поглощение и уменьшая потребность в инсулине", - добавил он, сославшись при этом на исследование 2025 года, опубликованное в издании Springer Nature Limited.

3. Поддерживает контроль веса

Во время ходьбы организм использует энергию, в том числе и ту, которую получает из пищи. Кроме того, когда человек регулярно занимается физическими упражнениями, организм использует энергию более последовательно в течение остальной части дня, а это означает, что вы можете лучше справляться с увеличением потребления пищи (энергии), не набирая лишнего веса, говорит Кертис.

Как свидетельствует исследование 2024 года, опубликованное на страницах Pub Med, избыточный вес и ожирение могут увеличить риск развития диабета и осложнить лечение уже существующего диабета. Между тем, потеря веса может снизить уровень сахара в крови и улучшить воздействие инсулина, а также потенциально уменьшить потребность в лекарствах от диабета.

4. Снижает уровень гормонов стресса и улучшает психическое здоровье

Стресс и другие проблемы с психическим здоровьем могут влиять на уровень сахара в крови, негативно сказываясь на вашей способности ухаживать за собой при диабете.

"Физические упражнения улучшают психическое здоровье и снижают уровень гормонов стресса, что косвенно способствует повышению уровня сахара в крови", – пояснила Кертис.

По ее словам, быстрая прогулка может помочь успокоить нервы и косвенно лучше контролировать уровень сахара в крови.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть на завтрак, чтобы не повышался сахар. Отмечалось, что людям с диабетом следует стараться выбирать продукты с гликемическим индексом 55 и менее, поскольку в таком случае еда не будет вызывать резких скачков уровня сахара в крови. Среди таких продуктов - яйца, греческий йогурт, цельнозерновой хлеб, плющенная овсянка, тофу, семена чиа, творог.

