Все пациенты имеют легкое течение заболевания, за границей не находились и, по предварительным данным, не имели контактов с больными.

В Украине зафиксирован очередной, уже третий случай заболевания оспой обезьян.

Об этом сообщил заместитель министра-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Все трое пациентов имеют легкое течение заболевания, за рубежом не находились и, по предварительным данным, не имели контактов с больными. Также пока нет подтверждения, что эти случаи связаны между собой. Вместе с тем, риск распространения этого заболевания среди большего количества людей – пока низкий", – отметил он.

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Кузин заверил, что в Украине достаточно тестов для диагностики указанного заболевания. Речь идет о возможности провести 5 тысяч ПЦР-исследований. Сейчас в каждом регионе на уровне местных центров контроля и профилактики болезней обеспечена такая возможность.

"В случае, если человек наблюдает у себя такие симптомы: сыпь в виде пузырьков, в частности на лице, температуру, головную боль и тому подобное, обращайтесь за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и тому подобное), чтобы не заразить других", – призвал Кузин.

В Минздраве напомнили, что 19 сентября в Украине был зарегистрирован второй случай оспы обезьян. Пациента госпитализировали с такими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, ротовой полости, руках.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

Обезьянья оспа в Украине - что известно

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Пациент был госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения.

19 сентября в Минздраве заявили, что больного госпитализировали для перестраховки несмотря на легкое течение болезни.

Оспа обезьян в мире - что известно

24 июня стало известно, что ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. В конце июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией".

2 сентября в Европе зафиксирован новый случай смерти от обезьяньей оспы. Пациент умер в Бельгии. 13 сентября Департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса сообщил, что в США зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян.

Оспа обезьян - что это и какие симптомы

Обезьянья оспа - это редкое вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, но недавно начала распространяться в странах Европы и США.

Вакцины или лекарств от обезьяньей оспы нет, но врачи утверждают, что регулярная вакцинация от натуральной оспы снижает риск заражения оспой обезьян.

Основные симптомы обезьяньей оспы:

лихорадка;

сыпь на теле;

пузырьки.

Обычно заболевание проходит в легкой форме и исчезает через несколько недель. Иногда наблюдается и тяжелое течение болезни. Процент летальных исходов варьируется от 1 до 15%.

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