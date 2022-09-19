Санврач говорит, что иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем - другие симптомы заболевания.

Недавно стало известно о том, что в Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян. Сегодня, 19 сентября, в Минздраве заявили, что больного госпитализировали для перестраховки, несмотря на легкое течение болезни.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин во время брифинга, сообщает издание ZN.ua.

Он пояснил, что пациента решили госпитализировать, чтобы понять, как протекает заболевание, какие симптомы проявляются, какие методы лечения действенны.

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В Минздраве отказались называть место регистрации случая заболевания обезьяньей оспой, чтобы избежать травли больного и обеспечить ему комфортное пребывание в медучреждении.

Кузин отметил, что в июле Украина получила 5 тысяч ПЦР-тестов для диагностики оспы обезьян.

Он напомнил симптомы оспы обезьян:

сыпь в виде пузырьков, в частности на лице;

температура;

головная боль и тому подобное.

При наличии такой симптоматики следует обратиться за медпомощью, используя защитную маску и перчатки.

Кузин добавил, что болезнь обычно длится от двух до четырех недель. По его словам, сейчас необходимости в вакцинации против обезьяньей оспы в Украине нет.

Напомним, в Украине 15 сентября лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию.

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