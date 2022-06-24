Ученые выявили в США две версии оспы обезьян среди пациентов.

Ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. Выявлены две версии обезьяньей оспы среди пациентов в США.

Об этом пишет NYT.

В Европе пришли к выводу, что есть минимум две отдельные цепочки передачи вируса. В некоторых странах обнаружили случаи без известного источника инфекции.

Генетическая информация, которую получили ученые, свидетельствует о том, что за последние несколько лет вирус стал лучше распространяться между людьми. По словам биолога-эволюциониста из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона, это произошло примерно в 2018 году.

Он указал, что вирус стал лучше адаптироваться к людям, в связи с чем заболевание стали чаще выявлять, а сдерживать вспышки сложнее. Предполагается, что оспа обезьян может передаться от инфицированных людей животным за пределами Африки. Кроме того, вирус может сохраняться в инфицированных животных, а в дальнейшем вызывать новые вспышки среди людей.

Антрополог из Университета штата Пенсильвания Саган Фрайант считает, что чем больше времени требуется для сдерживания вируса, тем выше вероятность распространения среди людей или животных.

Стоит отметить, что всего в мире зафиксировали более 3400 подтвержденных случаев.

Справка УНИАН. Оспа обезьян - крупный вирус с двухцепочечной ДНК. Такие вирусы могут исправлять свои ошибки при воспроизведении генетического материала, но они менее склонны к мутациям.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 6 июня 2022 года случаи заражения обнаружены в 27 странах. Уже 10 июня в Польше подтвердили первый случай инфицирования оспы обезьян. Пациент находился на изоляции в больнице, с ним провели эпидемиологический опрос.

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