Умерший пациент, который был заражен оспой обезьян, имел сопутствующие заболевания.

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти пациента с обезьяньей оспой.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на еженедельный доклад бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"На сегодня зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", - указано в докладе.

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В целом, по данным института, на конец августа в Бельгии насчитывалось 706 подтвержденных случаев этого заболевания. 32 пациента с наиболее сложным течением болезни были госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения, которая регистрирует все подтвержденные случаи, по состоянию на 31 августа зафиксировала уже 50 496 случаев заражения и 16 смертей в 101 стране.

Первый в Европе случай смерти человека от оспы обезьян зафиксировали в конце июля в Испании. Предварительно причиной смерти было сопутствующее заболевание энцефалитом.

В конце августа стало известно о первой смерти от оспы обезьян в США. Умершим оказался пожилой житель столичного округа Харрис, у него был ослаблен иммунитет.

Что такое обезьянья оспа

Обезьянья оспа - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Как сообщал УНИАН, 24 июня стало известно, что ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года.

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