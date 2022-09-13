Первый случай смерти от оспы обезьян официально подтвержден в США. Вирус поражает людей с ослабленной иммунной системой, но смертность от обезьяньей оспы крайне редка.
Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным департамента общественного здравоохранения Лос-Анджелеса, у погибшего был сильно ослаблен иммунитет.
В прошлом месяце в округе Харрис штата Техаса умер человек, переболевший обезьяньей оспой, но роль вируса не был подтверждена.
По состоянию на 12 сентября, Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о 21 985 случаях заболевания. Во всем мире было зарегистрировали почти 58 тысяч случаев оспы обезьян и 18 подтвержденных смертей до сегодняшнего дня.
Что такое обезьянья оспа
Обезьянья оспа - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.
Как сообщал УНИАН, 24 июня стало известно, что ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. В конце июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией".
2 сентября в Европе зафиксирован новый случай смерти от обезьяньей оспы. Пациент умер в Бельгии.