У умершего был ослаблен иммунитет

Первый случай смерти от оспы обезьян официально подтвержден в США. Вирус поражает людей с ослабленной иммунной системой, но смертность от обезьяньей оспы крайне редка.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным департамента общественного здравоохранения Лос-Анджелеса, у погибшего был сильно ослаблен иммунитет.

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В прошлом месяце в округе Харрис штата Техаса умер человек, переболевший обезьяньей оспой, но роль вируса не был подтверждена.

По состоянию на 12 сентября, Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о 21 985 случаях заболевания. Во всем мире было зарегистрировали почти 58 тысяч случаев оспы обезьян и 18 подтвержденных смертей до сегодняшнего дня.

Что такое обезьянья оспа

Обезьянья оспа - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Как сообщал УНИАН, 24 июня стало известно, что ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. В конце июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией".

2 сентября в Европе зафиксирован новый случай смерти от обезьяньей оспы. Пациент умер в Бельгии.

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