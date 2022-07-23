Эксперты подчеркивают, что кто угодно может заразиться оспой обезьян.

В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".

Об этом заявил Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Глава ВОЗ заявил, что комитет не смог достичь консенсуса, однако решение принято.

В ВОЗ заявили, что вспышку фиксировали в основном среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, особенно теми, у которых несколько партнеров — "это означает, что его можно остановить с помощью правильных стратегий в правильных группах".

В то же время эксперты подчеркивают, что кто угодно может заразиться оспой обезьян.

Оспа обезьян:

Оспа обезьян - вирус с двухцепочной ДНК. Такие вирусы могут исправлять свои ошибки при воспроизведении генетического материала, но они менее склонны к мутациям.

По состоянию на 6 июня 2022 года случаи заражения обнаружены в 27 странах. Уже 10 июня в Польше подтвердили первый случай инфицирования оспы обезьян. Пациент находился на изоляции в больнице, с ним провели эпидемиологический опрос.

Ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. Выявлены две версии обезьяньей оспы среди пациентов в США.

26 июня 2022 года в ВОЗ заявили, что вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной международной ситуацией.

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