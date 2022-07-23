В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".
Об этом заявил Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
Глава ВОЗ заявил, что комитет не смог достичь консенсуса, однако решение принято.
В ВОЗ заявили, что вспышку фиксировали в основном среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, особенно теми, у которых несколько партнеров — "это означает, что его можно остановить с помощью правильных стратегий в правильных группах".
В то же время эксперты подчеркивают, что кто угодно может заразиться оспой обезьян.
Оспа обезьян:
Оспа обезьян - вирус с двухцепочной ДНК. Такие вирусы могут исправлять свои ошибки при воспроизведении генетического материала, но они менее склонны к мутациям.
По состоянию на 6 июня 2022 года случаи заражения обнаружены в 27 странах. Уже 10 июня в Польше подтвердили первый случай инфицирования оспы обезьян. Пациент находился на изоляции в больнице, с ним провели эпидемиологический опрос.
Ученые пришли к выводу, что вирус оспы обезьян циркулирует среди людей с 2018 года. Выявлены две версии обезьяньей оспы среди пациентов в США.
26 июня 2022 года в ВОЗ заявили, что вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной международной ситуацией.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одесской области в тяжелом состоянии госпитализирован зараженный ботулизмом человек
- Ежедневно в больницы Мариуполя обращаются до 15 человек с симптомами холеры или дизентерии
- В Мариуполе возросло количество ампутаций конечностей из-за недостатка инсулина