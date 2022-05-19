Как распространяется оспа и стоит ли ждать новой эпидемии - узнайте в материале УНИАН.

Согласно информации на официальном сайте ВОЗ, впервые организация была проинформирована о новом заболевании 7 мая - тогда в Великобританию приехал человек, зараженный оспой. С того момента новые случаи заболевания стали фиксировать и в других странах.

УНИАН расскажет, чем страшна обезьянья оспа и как обстоит ситуация с ней на данный момент.

Что такое обезьянья оспа

Данный вид оспы, как и обычная, относится к группе ортопоксвирусов. Это редкое зоонозное вирусное заболевание, которое передается человеку от животных, наиболее вероятно - от грызунов и приматов. Встречается, в основном, в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, то есть, в регионах, близких к тропическим лесам. Вакцины или лекарства от обезьяньей оспы нет, но врачи утверждают, что регулярная вакцинация от натуральной оспы снижает риск заражения оспой обезьян.

Обезьянья оспа - симптомы и меры предосторожности

Три основных симптома обезьяньей оспы - это:

лихорадка;

характерная сыпь на теле;

волдыри.

В большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме и исчезает самостоятельно за несколько недель. Иногда наблюдается и тяжелое течение болезни, где процент летальных исходов варьируется от 1 до 15%, сложнее всего переносят это заболевание дети.

Обезьянья оспа передается контактным и воздушно-капельным путем, но не так заразна, как тот же Covid-19. Для заражения необходим тесный контакт с больным человеком.

Для того, чтобы уберечь себя и снизить риск заболевания, придерживайтесь рекомендаций ВОЗ:

избегать контактов с больными приматами;

воздерживаться от употребления в пищу мяса диких животных;

регулярно проводить санитарную обработку рук;

соблюдать личную гигиену;

предохраняться во время полового акта;

тесно не контактировать с незнакомыми людьми или путешественниками.

Зачастую, вирус находят у путешественников, которые посещали страны из группы риска, а также у тех, кто употреблял в пищу диких животных или прикасался к ним. Тем не менее, ученые в Британии зафиксировали несколько случаев, когда обезьянья оспа поразила тело человека, который не был за границей - причина оказалась в другом.

Обезьянья оспа в Англии и Европе - что известно

Как пишет The Guardian, первый случай заболевания оспой был зафиксирован 7 мая в Великобритании - мужчина выехал из Соединенного Королевства в Нигерию, а затем вернулся обратно. Через неделю выяснилось, что заражены еще два человека - они жили в одном доме в Лондоне.

Через неделю, 16 мая, врачи обнаружили еще четверых больных - троих в Лондоне и одного на северо-востоке Англии. Все четверо мужчин - представители сексменьшинств.

По данным сайта portugal.com, идентичные случаи распространения оспы есть и в Португалии - генеральный директор здравоохранения Португалии (DGS) сообщил об этом на CNN. Власти страны уже называют эту ситуацию вспышкой - больных официально всего пятеро, хотя в мае подозрения вызвали 20 человек с симптомами вируса. Зараженные были обнаружены в Лиссабоне и Вале-ду-Тежу, все инфицированные - мужчины, которые состоят на учете в клиниках по лечению ЗППП.

На The Guardian также сказано, что третьей страной, которая признала наличие зараженных обезьяньей оспой на территории государства, стала Испания. После того, как Великобритания и Португалия обнародовали вышеуказанную информацию, испанские врачи обнаружили 23 человека с такой же инфекцией. Все больные находятся в Мадриде, а медики говорят, что, скорее всего, вирус передавался через поцелуй.

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