Донором для девочки стал ее младший братик, подошедший по всем показателям.

В Украине впервые детскую аллогенную трансплантацию провели в региональной больнице. Девочку уже выписали из больницы.

Об этом сообщили в Черкасском клиническом онкологическом центре. Там рассказали, что семья Насти узнала о ее болезни в конце 2021 года, но обследовать ребенка полноценно в Черкассах не удалось из-за полномасштабного вторжения. После начала войны семья уехала в Италию, но через год вернулась, чтобы продолжить лечение.

"Донором для Насти стал ее 6-летний братик Артем, который подошел по всем показателям. Когда он зашел в отделение с бабушкой, мы спросили, знает ли, почему он сюда пришел, мальчик ответил, что пришел спасти свою сестру", – рассказала заведующая Центра детской онкологии и гематологии Оксана Глухарева.

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Специалист уточнила, что лишь в 30% случаев родственник может быть донором костного мозга.

"Мы будем наблюдать за ее самочувствием... но основной шаг в победе над болезнью уже сделан", – отмечала Глухарева.

Заведующий блоком трансплантации костного мозга Черкасского онкологического центра Богдан Скульпский пояснил, что только через 2 года наблюдения можно считать, что риски рецидива минимальны. Ведь болезнь девочки - это не злокачественное заболевание крови, а наследственная болезнь.

Трансплантация костного мозга

Летом в Украине 2-месячному ребенку с тяжелым комбинированным иммунодефицитом провели трансплантацию костного мозга. С таким диагнозом без трансплантации костного мозга лишь 5% таких пациентов доживают до 300 дня жизни, 95% - погибают в основном от инфекций. Поэтому лечение критически важно начинать как можно раньше.

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