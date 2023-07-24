Девушке пришлось разговаривать с врачами и задействовать речевые центры мозга, чтобы врачи их не задели.

В украинском "Охматдете" провели уникальную операцию по удалению опухоли из мозга, во время которой пациентка находилась в сознании. Ранее там впервые в Украине провели трансплантацию костного мозга девочке с остеопетрозом.

Как сообщили в "Охматдете", 16-летняя Даши в этом году планировала поступать на юридический факультет, однако неожиданно начала испытывать головную боль, головокружение и нарушение речи.

Врачи диагностировали у подростка большую опухоль в мозге, которая была размещена между центрами понимания языка и речи.

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По словам медиков, удалить опухоль, не задев центры и проводящие пути, можно было только если девушка не будет спать во время операции, более того - будет разговаривать и задействовать речевые центры, чтобы нейрохирурги могли сохранить ей речь.

Поэтому специалисты приняли решение провести операцию с уникальной awake-анестезией, во время которой пациентка будет в сознании.

По данным "Охматдета", это вторая в Украине подобная операции, которую провели ребенку.

Как происходила уникальная операция

Неврологи, психологи, логопеды и педиатры подготовили пациентку к хирургическому вмешательству. В частности, провели специальные тесты и подтвердили, что она не испугается и сможет взаимодействовать с врачами после пробуждения.

В начале операции девочка была под общей анестезией, а когда нейрохирурги проводили основной этап - в сознании.

"Awake анестезия требует... использования препаратов ультракороткого действия, что делает наркоз более управляемым. Все это дает возможность в необходимое время разбудить пациента, получить от него необходимую обратную связь и обеспечить ему комфортное пребывание во время операции", - отметил анестезиолог Станислав школьный.

Во время операции неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не задеть зону речи, а девочка описывала картинки, которые она видела перед собой.

Впоследствии нейрохирурги определили языковые центры в коре головного мозга Даши и удалили опухоль. Отмечается, что эта операция соединила в себе немало современных методик.

"Мы применили комплекс уникального оборудования...: станцию планирования операции, нейронавигацию, ультразвуковой диструктор, микроскоп с флюресценцией (введено контрастное вещество, которое под ультрафиолетом подсвечивала опухоль) и интраоперационный УЗИ-контроль", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Павел Плавский.

Врачи сообщили, что уже через два часа в реанимации Даша самостоятельно встала на ноги, смогла пить и есть все, что захочет. Сразу после операции она перестала шепелявить, а все проблемы с речью исчезли. На следующий день девочку перевели в обычную палату.

Уникальные операции в Украине - детали

В Украине недавно впервые провели операцию по трансплантации сердца 6-летнему ребенку. Операция прошла успешно, новый орган получила девочка.

Донором стал 4-летний мальчик из Ривне, которому диагностировали смерть мозга. Благодаря согласию родителей на посмертную пересадку органов удалось спасти жизнь еще двум детям, кроме 6-летней девочки. В частности, две почки пересадили 12-летнему мальчику, который более трех лет ждал трансплантацию, а печень получил 15-летний парень.