В украинском "Охматдете" провели уникальную операцию по удалению опухоли из мозга, во время которой пациентка находилась в сознании. Ранее там впервые в Украине провели трансплантацию костного мозга девочке с остеопетрозом.
Как сообщили в "Охматдете", 16-летняя Даши в этом году планировала поступать на юридический факультет, однако неожиданно начала испытывать головную боль, головокружение и нарушение речи.
Врачи диагностировали у подростка большую опухоль в мозге, которая была размещена между центрами понимания языка и речи.
По словам медиков, удалить опухоль, не задев центры и проводящие пути, можно было только если девушка не будет спать во время операции, более того - будет разговаривать и задействовать речевые центры, чтобы нейрохирурги могли сохранить ей речь.
Поэтому специалисты приняли решение провести операцию с уникальной awake-анестезией, во время которой пациентка будет в сознании.
По данным "Охматдета", это вторая в Украине подобная операции, которую провели ребенку.
Как происходила уникальная операция
Неврологи, психологи, логопеды и педиатры подготовили пациентку к хирургическому вмешательству. В частности, провели специальные тесты и подтвердили, что она не испугается и сможет взаимодействовать с врачами после пробуждения.
В начале операции девочка была под общей анестезией, а когда нейрохирурги проводили основной этап - в сознании.
"Awake анестезия требует... использования препаратов ультракороткого действия, что делает наркоз более управляемым. Все это дает возможность в необходимое время разбудить пациента, получить от него необходимую обратную связь и обеспечить ему комфортное пребывание во время операции", - отметил анестезиолог Станислав школьный.
Во время операции неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не задеть зону речи, а девочка описывала картинки, которые она видела перед собой.
Впоследствии нейрохирурги определили языковые центры в коре головного мозга Даши и удалили опухоль. Отмечается, что эта операция соединила в себе немало современных методик.
"Мы применили комплекс уникального оборудования...: станцию планирования операции, нейронавигацию, ультразвуковой диструктор, микроскоп с флюресценцией (введено контрастное вещество, которое под ультрафиолетом подсвечивала опухоль) и интраоперационный УЗИ-контроль", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Павел Плавский.
Врачи сообщили, что уже через два часа в реанимации Даша самостоятельно встала на ноги, смогла пить и есть все, что захочет. Сразу после операции она перестала шепелявить, а все проблемы с речью исчезли. На следующий день девочку перевели в обычную палату.
Уникальные операции в Украине - детали
В Украине недавно впервые провели операцию по трансплантации сердца 6-летнему ребенку. Операция прошла успешно, новый орган получила девочка.
Донором стал 4-летний мальчик из Ривне, которому диагностировали смерть мозга. Благодаря согласию родителей на посмертную пересадку органов удалось спасти жизнь еще двум детям, кроме 6-летней девочки. В частности, две почки пересадили 12-летнему мальчику, который более трех лет ждал трансплантацию, а печень получил 15-летний парень.