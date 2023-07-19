Сегодня Ангелину выписали из больницы. Сейчас девочку ждет реабилитация и восстановление после тяжелого лечения.

Специалисты Охматдета впервые в Украине провели трансплантацию костного мозга девочке с остеопетрозом.

Как рассказали в больнице, Ангелине почти 5 лет, год назад семья девочки узнала, что у нее врожденное редкое заболевание - инфантильный злокачественный остеопетроз. "Недуг обнаружили случайно, когда девочка упала и сломала руку. По результатам рентгена врачи заподозрили остеопетроз. Эта болезнь встречается у 1:100 тыс. новорожденных и вызвана генетическими мутациями", - пояснили в Охматдете.

Другое название заболевания - мраморная болезнь. "Чрезмерное уплотнение костей приводит к нарушениям функции органов чувств, неврологическим расстройствам, нарушению одонтогенеза, ряду других осложнений и прогрессирующей инвалидизации", - пояснили в больнице.

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Там отмечаете, что единственным радикальным методом лечения остеопетроза, который дает шанс остановить прогрессирование заболевания, является трансплантация стволовых гемопоэтических клеток. Но никто из семьи не подходил Ангелине в качестве донора. Поэтому совместимые клетки начали искать в украинском и мировом реестрах доноров костного мозга.

"Донором для девочки согласился стать молодой парень из Польши, который оказался генетически совместимым. Специалисты отделения ТКМ Охматдета успешно провели трансплантацию костного мозга. Сегодня Ангелину выписали из больницы. Сейчас девочку ждет реабилитация и восстановление после тяжелого лечения", - поделились подробностями в больнице.

Лечение детей в Охматдете

Специалисты Охматдета берутся лечить очень сложные болезни. Так, 17 июля врачи рассказали о лечении 20-летней девушки из Бахмута, у которой обнаружили сверхтяжелую грибковую инфекцию. Из-за "черной плесени" девушке пришлось удалить часть легкого.

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