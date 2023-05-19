Болезнь неизлечима, но нормальное состояние ребенка возможно поддерживать благодаря введению специального препарата в организм.

В Охматдете лечат 10-летнего мальчика с редкой формой несовершенного остеогенеза. Из-за этого заболевания у ребенка переломы случались каждые два месяца.

Как говорится в сообщении больницы, 10-летний Павел из Киева оказался в Охматдете из-за редкого генетического заболевания - несовершенного остеогенеза. Такое заболевание характеризуется хрупкостью костей и повышенным риском переломов от легкой травмы.

"Первый перелом мальчик получил, когда ему было 1 год и 2 месяца - тогда Павел упал с невысокой кроватки и сломал ключицу. Следующий несчастный случай произошел через месяц, когда на ножку ребенка упала книжечка. Вскоре ребенок сломал обе руки, упав с манежа. В общем были периоды, когда переломы случались каждые два месяца. Затем, чтобы избежать травм, родители не выпускали ребенка из рук годами", - говорится в сообщении.

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Как отметили в больнице, дигноз Павлу поставили только в 5 лет по клинической картине, когда семья приехала на обследование в Харьков. "Мне всегда было страшно за сына, ведь одно неосторожное движение, и он может получить очередную травму. И я очень рада, что летом 2022 года, когда диагноз подтвердился генетически, мы попали в Охматдет и начали соответствующее лечение", - рассказала мама мальчика Татьяна.

"К сожалению, несовершенный остеогенез - неизлечимое заболевание. Однако благодаря лечению можно достичь состояния компенсации. Это означает, что терапия не дает недугу прогрессировать и останавливает его развитие", - отметили в больнице.

"У Павла одна из самых редких форм несовершенного остеогенеза. Она сочетается с возможностью развития других осложнений. Это может быть повреждение зрения, слуха, дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и т. д. Поэтому очень важно поддерживать состояние пациента – это возможно благодаря введению специального препарата в организм", - пояснила лечащая врач пациента Лариса Яцунь.

В Охматдете отметили, что процедуру нужно повторять раз в несколько месяцев. У Павла было два успешных введения золедроновой кислоты. Теперь мальчик чувствует себя лучше и уже готовится к следующим процедурам.

Лечение в Охматдете

В Охматдете проводят сверхсложные опеации. Так, 11 мая с больницы Охматдет выписали пациента, которому впервые в Украине сделали трансплантацию костного мозга от неродственного донора украинца.

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