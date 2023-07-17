Когда Настю привезли в больницу, ее ноги и руки уже отказались работать. К тому же организм перестал реагировать на любые антибиотики.

Воспаление спинного мозга, поражение легких, ребер, позвоночника и минимальные шансы на жизнь были у 20-летней Насти, которая полгода не могла ходить.

В Охматдете рассказали, что с подросткового возраста девушка болеет сахарным диабетом. "Стресс, тяжелая эвакуация в родной Бахмут и инфекционная болезнь ослабили иммунную систему девушки. Внезапно у нее начали неметь конечности, а через пять дней она перестала ходить", - поделились в медучреждении подробностями.

Сначала Настю лечили в местной больнице, но точный диагноз там не установили. Лечили лишь одно из последствий болезни - пневмонию. Однако состояние девушки постоянно ухудшалось, в критическом состоянии ее привезли в Охматдет.

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"Организм девушки поразила очень агрессивная грибковая инфекция - мукармикоз, более известная как "черная плесень". Из-за воспаления были поражены легкие, грудная клетка, позвоночник, ребра, был абсцесс спинного мозга. Ноги и руки девушки не работали. К тому же организм перестал реагировать на любые антибиотики", - рассказала заведующая отделением гнойной хирургии Надежда Кисель.

В Охматдете отметили, что торакальные хирурги удалили Насте часть правого легкого, где был очаг грибковых масс. Нейрохирурги консервативно лечили спинной мозг. А специалисты бактериологической лаборатории подобрали синергию антибиотиков, на которые в комплексе реагировал организм девушки. Специалисты отделения гнойной хирургии проводили противогрибковую и антибактериальную терапию.

Тяжелый недуг повлиял и на психологическое состояние девушки. Полгода Настя не могла встать с постели. Реабилитологи начали восстанавливать утраченные функции организма в остром периоде болезни.

Сейчас Настя уже может двигать руками и ногами. Она встает с постели и снова учится ходить и стоять в специальном корсете, который поддерживает ее пораженные кости. Настю еще ждет долгое лечение и реабилитация. Но критический период болезни уже позади, констатировали в Охматдете.

Лечение детей в Охматдете

Специалисты лечат чрезвычайно тяжелые случаи. Так, 13 июля в Охматдете рассказали о 8-летней Алине, которая от рождения имела слабое здоровье и часто болела бронхитами. Однако причину недугов врачи долго не могли установить.

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