Акт самоудовлетворения может помочь в успешном оплодотворении за счет увеличения возбуждения перед сексом.
Об этом говорится в исследовании Университетского колледжа Лондона, передает Sky news. Ученые также заявили, что благодаря эякуляции после мастурбации идет избавление от низкокачественной спермы, а остается свежая сперма для спаривания.
Исследователи добавили, что это также может снизить риск инфицирования болезнями, передающимися половым путем.
При этом, как подчеркнули исследователи, преимущества женской мастурбации с точки зрения эволюции остаются менее очевидными.
Ведущий исследователь доктор Матильда Бриндл отметила, что результаты исследования помогают пролить свет на веська популярное, "но малоизученное сексуальное поведение и представляют собой серьезный прогресс в нашем понимании функций мастурбации".
Польза мастурбации
Ранее урологи из Университета Аирлангга в индонезийском городе Сурабае провели иссделование и выяснили, что секс и мастурбация помогают человеку быстрее выводить камни из почек. Они пришли к выводу, что оргазм является одним из способов борьбы с этим опасным заболеванием.