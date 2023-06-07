Исследователи также предположили, что мастурбация также может снизить риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.

Акт самоудовлетворения может помочь в успешном оплодотворении за счет увеличения возбуждения перед сексом.

Об этом говорится в исследовании Университетского колледжа Лондона, передает Sky news. Ученые также заявили, что благодаря эякуляции после мастурбации идет избавление от низкокачественной спермы, а остается свежая сперма для спаривания.

Исследователи добавили, что это также может снизить риск инфицирования болезнями, передающимися половым путем.

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При этом, как подчеркнули исследователи, преимущества женской мастурбации с точки зрения эволюции остаются менее очевидными.

Ведущий исследователь доктор Матильда Бриндл отметила, что результаты исследования помогают пролить свет на веська популярное, "но малоизученное сексуальное поведение и представляют собой серьезный прогресс в нашем понимании функций мастурбации".

Польза мастурбации

Ранее урологи из Университета Аирлангга в индонезийском городе Сурабае провели иссделование и выяснили, что секс и мастурбация помогают человеку быстрее выводить камни из почек. Они пришли к выводу, что оргазм является одним из способов борьбы с этим опасным заболеванием.

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