В исследовании урологов приняли участие 406 человек, страдающих от мочекаменной болезни.

Урологи считают, что секс и мастурбация помогают человеку быстрее выводить камни из почек.

Об этом говорится в результатах исследования урологов из Университета Аирлангга в индонезийском городе Сурабае. Их исследование опубликовано в медицинском журнале The Journal of Sexual Medicine. Они считают, что оргазм является одним из способов борьбы с этим опасным заболеванием.

В исследовании урологов приняли участие 406 человек, страдающих от мочекаменной болезни. Часть из них занималась сексом или мастурбировала три-четыре раза в неделю, а другие участники воздерживались. Оказалось, что у первой группы людей камни выводились в 5,7 раза чаще, чем у второй.

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Исследователи пришли к выводу, что бороться с камнями в почках помогают сокращение и расслабление шейки мочевого пузыря, происходящие во время оргазма и эякуляции.

"Половые контакты или мастурбация три-четыре раза в неделю способствуют самопроизвольному отхождению камней из дистального отдела мочеточника", - говорится в заключении врачей.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября стало известно, что женщина, узнающая болезнь Паркинсона по запаху, помогла ученым создать тест на нее.

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