Просыпаетесь в три часа ночи и не можете заснуть: психолог предупредила о ловушке

Стресс и усталость мешают снова заснуть, поэтому специалист советует не принимать важных решений ночью.

Пробуждение посреди ночи не обязательно свидетельствует о проблемах со сном. Однако стресс и тревога могут мешать снова заснуть, заставляя человека сосредотачиваться на негативных мыслях и воспринимать повседневные трудности гораздо острее.

Испанский психолог Сильвия Северино объяснила, почему ночью проблемы могут казаться непреодолимыми и почему в такое время не стоит торопиться с выводами, сообщает испанское издание El Español.

Почему после пробуждения посреди ночи трудно снова заснуть

По словам Северино, кратковременные пробуждения между циклами сна, в частности ранним утром, являются нормальным явлением. Проблемы начинаются тогда, когда человек не может снова заснуть из-за эмоционального напряжения и постоянных переживаний.

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В видео, опубликованном в TikTok, психолог объяснила, что стресс и тревога могут превратить обычное ночное пробуждение в длительный период беспокойства. Вместо отдыха человек начинает прокручивать в голове проблемы и представлять себе негативные сценарии.

Усталость и тревожность могут усиливать друг друга. Из-за этого повседневные трудности ночью иногда кажутся гораздо серьезнее, чем днем.

Почему психолог советует не принимать важных решений в три часа ночи

Северино подчеркивает, что ночные мысли не стоит воспринимать как окончательную истину. В это время мозг находится в переходном состоянии между сном и бодрствованием, поэтому человеку может быть сложнее объективно оценивать свои переживания.

Психолог советует не принимать важных решений и не делать поспешных выводов, если вы проснулись посреди ночи и начали волноваться из-за какой-то ситуации.

"Не воспринимайте то, что вы думаете в этот час, как абсолютную истину", – советует специалист.

По её словам, после отдыха и восстановления способности объективно оценивать ситуацию восприятие проблемы может измениться. То, что в три часа ночи кажется катастрофой, к десяти утра может выглядеть совсем иначе.

Сколько спят взрослые в Испании и как стресс влияет на отдых

Проблемы со сном могут быть частью более широкой проблемы. По данным опроса компании Unobravo, проведенного среди 1500 взрослых в Испании, участники в среднем спят 6,7 часа в сутки. Это меньше семи часов, рекомендованных для взрослых.

Результаты опроса показывают, что более семи часов спят лишь 47% участников, тогда как 9% не дотягивают даже до пяти часов сна.

Среди факторов, которые могут мешать полноценному отдыху, называют стресс, использование мобильного телефона перед сном, кофеин, шум и тяжелую пищу.

В опросе также выявили различия между мужчинами и женщинами. По приведенным данным, женщины теряют около 400 часов сна в год – примерно 57 ночей. У мужчин этот показатель составляет 313 часов, или около 45 ночей.

Как улучшить сон и снизить эмоциональное напряжение

Психолог Франсиско Ривера Руфете подчеркивает, что здоровые привычки сна важны для физического и психического восстановления.

Среди рекомендаций специалиста – придерживаться регулярного графика сна, сокращать время, проводимое перед экраном перед сном, и создавать комфортные условия для отдыха.

По словам Риверы Руфете, качественный сон помогает поддерживать эмоциональное равновесие, концентрацию и способность справляться со стрессом.

Проблемы со сном – последние новости

Как сообщал УНИАН, люди, которые регулярно спят пять или менее часов ночью, могут подвергаться более высокому риску развития симптомов депрессии. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

Ученые изучили данные о состоянии здоровья 7146 человек в возрасте 50 лет и старше в Англии. Исследователи наблюдали за всеми участниками эксперимента в среднем восемь лет. В результате ученые пришли к выводу, что пожилые люди, которые спят пять или менее часов в сутки, с большей вероятностью проявят признаки депрессии через несколько лет.

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