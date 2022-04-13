Заниматься сексом во время войны или нет – это решение каждой отдельной пары, и каждый вариант – это нормально.

Психолог-сексолог Маргарита Шавловская объяснила, как война влияет на сексуальная жизнь.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Во время событий, угрожающих жизни, репродуктивная функция может отключаться. Например, у женщин часто исчезает менструация. Но возможна и другая реакция – гиперсексуальность. Она может иметь в основе эволюционный механизм – желание оставить потомство перед угрозой смерти. Также секс используется как способ вернуть себе контроль, получить приятные эмоции и расслабиться", – объясняет эксперт.

По ее словам, из-за постоянного стресса и неопределенности, долговременного отсутствия сна, депрессивных состояний, приема некоторых медикаментозных препаратов может снижаться либидо. У женщин бывают трудности с возбуждением и достижением оргазма, у мужчин – преждевременная эякуляция и отсутствие эрекции.

В то же время, вина выжившего, мысли о том, "как я могу заниматься сексом, когда другие умирают", также могут вызвать снижение сексуального желания.

Кроме того, поясняет Шавловская, если влюбленные давно не виделись, то после встречи не следует ожидать сразу "жарких ночей".

"После долговременного воздержания бывают трудности с достижением эрекции у мужчин, оргазма – у женщин. Это нормально, не стоит волноваться. Сексуальная функция восстановится через некоторое время, а до этого подумайте, как выражать свои чувства по-другому", – говорит психолог.

В то же время, информация об изнасиловании может вызвать повышенную тревогу, отвращение к партнеру, нежелание близости. Вы можете идентифицировать себя с пострадавшими, и тогда возбуждение будет пугать.

"Важно говорить с партнером о своих чувствах. Это даст ему понимание, что ваше нежелание секса – не из-за него. Если такое состояние продолжается длительное время, стоит проработать эти чувства отвращения, страха, стыда со специалистом", – замечает она.

С другой стороны, по ее словам, во время войны обостряются межличностные конфликты. Завышенные ожидания от партнера, невозможность очертить свои границы, разные взгляды на необходимость эвакуации / нахождения в хранилище – все это приводит к взаимным обидам и разочарованию. Это негативно влияет на либидо.

Также иногда бывает сложно остаться наедине из-за отсутствия личного пространства. В этом случае важно помнить, что интимность в отношениях может сохраниться благодаря объятиям, поцелуям, ласковым словам.

"Заниматься сексом во время войны или нет – это решение вашей пары. Сейчас все то, что с вами происходит, – нормально. Вы имеете право как продлевать половую жизнь, так и сделать паузу. Но старайтесь говорить друг с другом о своих чувствах и найти ту форму поддерживать интимность в отношениях, которая устроит обоих", – подытожила Шавловська.

Как сообщал УНИАН, ранее психологи рассказали, как планировать жизнь в условиях неопределенности из-за войны.