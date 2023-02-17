Размер пениса мог измениться из-за влияния окружающей среды на организм человека, но не так, как ожидали ученые.

Средняя длина мужского пениса в состоянии эрекции в течение последних 29 лет увеличилась на 24%. Тенденция к увеличению размеров была замечена во всем мире.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых, которые опубликованы во Всемирном журнале мужского здоровья, пишет Stanford Medicine. Ученые под руководством доктора медицинских наук, профессора урологии Стэнфордского медицинского университета Майкла Айзенберга собрали данные из 75 исследований, проведенных между 1942 и 2021 годами, в которых речь шла о длине полового члена 55761 мужчины.

По словам Айзенберга, увеличение размеров может свидетельствовать о влиянии окружающей среды. Например, загрязнители окружающей среды или усиление сидячего образа жизни влекут за собой изменения, связанные с репродуктивной системой мужчин.

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Отмечается, что немало исследований изучают изменения в репродуктивном здоровье мужчин. В частности, в течение длительного времени наблюдается снижение количества сперматозоидов и уровень тестостерона. Есть также большее количество врожденных дефектов у мужчин, таких как гипоспадия, когда отверстие для уретры не находится на кончике полового члена, и крипторхизм, когда яички не опускаются должным образом.

Длина полового члена также может быть следствием таких изменений. Ученые предполагали, что размер может уменьшиться из-за того же воздействия окружающей среды.

"Мы провели мета-анализ, в котором изучили все отчеты, насколько нам известно, о длине пениса. Мы рассмотрели длину в спокойном, растянутом состоянии и при эрекции, и создали одну большую базу данных измерений. То, что мы обнаружили, сильно отличалось от тенденций в других сферах мужской фертильности и здоровья. За последние 29 лет длина полового члена в эрегированном состоянии увеличивается в среднем с 4,8 до 6 дюймов (с 12,2 до 15,2 сантиметров, - УНИАН)", - рассказал Айзенберг.

Он отметил, что увеличение произошло за относительно небольшой промежуток времени. Это свидетельствует о том, что с организмом происходят мощные изменения.

"Любые общие изменения в развитии вызывают беспокойство, поскольку наша репродуктивная система является одной из важнейших частей человеческой биологии. Если мы видим такие быстрые изменения, это означает, что с нашим телом происходит что-то мощное. Мы должны попытаться подтвердить эти выводы, и если они подтвердятся, мы должны определить причину этих изменений", - отметил профессор.

По словам специалиста, на гормональную систему человека может влиять ряд факторов, в частности химические вещества, такие, как пестициды или средства гигиены.

"Эти химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы - их много - существуют в нашей среде и в нашем рационе. Поскольку мы меняем конституцию нашего тела, это также влияет на нашу гормональную среду. Воздействие химических веществ также считается причиной раннего полового созревания мальчиков и девочек, что может повлиять на развитие половых органов", - говорит Айзенберг.

Размер пениса - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее британские медики рассказали 5 интересных фактов о пенисе. В частности, если он сильно скручен в эрегированном состоянии, он может сломаться. Также в среднем у здорового мужчины наблюдается от 3 до 5 эрекций во время полноценного ночного сна.

А китайские ученые провели прагматическое исследование мужской анатомии. Они решили установить, правдиво ли утверждение о том, что длина носа может свидетельствовать о размерах полового члена мужчины. Оказалось, такая связь все-таки существует.

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