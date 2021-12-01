Сексолог Елена Голоцван: Близость на Новый год может быть больше, чем просто банальный секс под елкой

Врач-психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук, глава Международной ассоциации практической сексологии Елена Голоцван в интервью УНИАН рассказала, стоит ли заняться сексом в новогоднюю ночь, или лучше такой досуг отложить "на после".

Задумывались ли вы о варианте встречи Нового года сексом? Стоит ли вообще заниматься им в новогоднюю ночь и в каком образе можно предстать в ролевой игре в этот праздник?

Врач-психотерапевт, сексолог Елена Голоцван в интервью УНИАН привела "за" и "против" такого занятия в ночь с 31 декабря на 1 января.

Большинство праздников, пожалуй, кроме Дня Святого Валентина, условно не связаны с сексом. По вашему мнению, секс в новогоднюю ночь "собьет" правильное праздничное настроение или, наоборот, сделает праздник пикантнее?

Все зависит от сексуального сценария каждого из партнеров. Это то, как человек представляет себе свою сексуальную жизнь, представляет половой акт, что его заводит, что ему, наоборот, не нравится, диапазон приемлемости. Поэтому, если, например, повезло, и у обоих партнеров игровой тип такого сценария – им интересно что-то необычное привязывать к праздникам, к тому же Новому году, покупать эротическое белье или что-то еще такое, то это будет "ок" и будет классно.

Есть люди, которые к этому относятся очень равнодушно, для них секс - это просто как покушать, воды попить – в чреде дел он спокойно вписывается как одно из обычных - человеческих, физиологических - событий. В общем, здесь нужен индивидуальный подход.

Если говорить о новогодних ролевых играх, какие еще могут быть образы, кроме Деда Мороза и Снегурочки? И не будет ли это "странной" комбинацией, чем-то похожей на инцест?

Это под каким углом посмотреть. Может быть и будет. Но, учитывая, что это выдуманные персонажи, значит, тогда и выдуманный инцест получается. Если серьезно, то персонажей очень много в лесу, и в новогоднюю ночь чудеса происходят везде. То есть, это могут быть и зайчики, и белочки, и ежики, и все, что угодно, все, что подсказывает воображение… Тут может быть сколько угодно комбинаций - от неживых каких-то персонажей и до персонажей леса.

Можно быть холодной как лед, допустим. Просто исполнять роль того же льда, снега. Не обязательно быть Снежной королевой или Снегурочкой, а просто Лед и Пламя, например, - акцент на цвета. И, вот, Пламя растапливает Лед: Лед "не хочет" идти на сексуальную близость, а Пламя его растапливает.

И просто может быть два влюбленных человека, которые в новогоднюю ночь имеют какие-то сексуальные желания, и каждый знает, что в эту ночь, например, она поделится одним своим сексуальным желанием и он поделится своим сексуальным желанием…

Ролевые игры тоже не всем заходят. У меня есть такие клиенты. Допустим, муж говорит: "Да, я не против, я хочу", а жена говорит: "Нет, нет, нет, фу-фу-фу. Никаких ролевых игр". Или наоборот. Это обоюдное должно быть согласие.

А где лучше заниматься сексом в новогоднюю ночь? Стоит ли специально делать это у главного новогоднего атрибута – елки? Скажем, на полу?

У меня сразу родился образ: на улице елочка… Если серьезно, то дома возле елки кому-то будет очень интересно, а кого-то может даже разозлить: "Новый год, елка, тебя это заводит, но извини меня, дорогая или дорогой, - это один раз в год бывает... Осчастливил(а), облагодетельствовал(а)". Могут быть какие-то претензии даже.

А если люди с воображением, и для них Новый год – событие значимое, они от новогодней ночи ждут чего-то действительно чудесатого, интересного, готовятся к этому, то тогда - конечно. Тогда можно какие-то заготовочки сделать, допустим, ложе под елочкой. То есть, что-то необычное: переместиться из спальни, где уже чудес давно не бывает, если люди долго живут вместе, под елочку или около елочки. Что-нибудь придумать интересное.

И, конечно, тогда, если это будет совместно интересно, будет обоим нравиться, это удовольствие закрепится и будет хотеться еще повторить. То есть, такая ночь будет долго в памяти оставаться. Это очень здорово.

Стоит ли встречать сам Новый год сексом, то есть заниматься этим ровно в полночь?

Это такая привязка… Как какой-то фетиш - обязательно в новогоднюю ночь нужно заняться, тогда будет секс. А давайте представим себе, что секс не получится? Например, партнеры уставшие: не все же отдыхают 31-го числа, кто-то работает. И, вот, представьте себе: этот бедолашный мужик пришел домой, замученный, уставший, а тут еще нужно супружеский долг обязательно в новогоднюю ночь исполнить, потому что "как же ж, пробьет полночь, а ничего не смог". Представьте, если он не сможет? Какой отрицательный якорь закрепится.

Поэтому я бы не привязывалась к этому. Тем более, что в принципе, у мужчин пик тестостерона утром и еще один пик может быть где-то часов в 18. А уже к ночи, в общем-то, основное количество мужчин не тянет на подвиги. Я имею в виду не подростков, которые гиперсексуальны, а имею в виду мужчин 30+.

А если они отдохнувшие и задумали: "Давай встретим Новый год в постели" - это было бы тоже интересно.

Стоит ли вообще привязывать занятия сексом к какому-нибудь праздничному дню?

Я считаю, что это не нужно ни к чему привязывать. Сексуальность – это такая динамическая конструкция, такое динамическое событие, которое, например, сегодня получилось и хочется повторить именно так, как было сегодня. Пытаетесь повторить через неделю – не идет, не получается. Потому что за неделю вы тоже изменились, изменились какие-то ваши представления, может быть. Что-то помешало или, наоборот, появилась какая-то другая фантазия.

Ну, и к какому празднику? К 8-му марта, что ли? Такие случаи клиентские у меня, кстати, были. Мне женщина с такой обидой говорит: "Ну, конечно, пришел, принес цветы. Начал приставать 8-го марта. И я психанула, говорю: "Да, конечно, я тебе была не нужна, мог об меня ноги вытирать. А 8-го марта приполз и "давай секс". Иди-ка ты, откуда пришел".

Понимаете, тут тоже палка о двух концах. Если, например, традиция у пары по каким-то праздникам: они не работают, они отдыхают, они путешествуют, никаких забот нет. А когда нет забот, тогда и секс притягивается.

Для современных пар секс, скорее, связан не с каким-то праздником, а с возможностью отдохнуть, когда они оба в классном расслабленном состоянии, тогда и подтягивается секс.

Стоит ли пытаться компенсировать ощущение одиночества, часто обостряющегося на праздники, так сказать, случайным сексом?

Очень серьезный вопрос. Я как врач могу сказать, что ни в коем случае. Случайный секс – это вообще должно быть исключено. Особенно, в наше время, когда есть куча инфекций, передающихся половым путем.

Случайный секс всегда чреват тем, что человек может получить какие-то оскорбления: психические, физические оскорбления, унижения какие-то, последствия могут быть в виде болезней тоже. Беременность, опять-таки - презерватив порвался и вот тебе, пожалуйста, здравствуйте. То есть, эти последствия не стоят того.

Какое-то время нужно быть наедине с самим/самой собой. Несколько месяцев – вполне. Воздержание – оно не так действует на организм, как народ рассказывает сказки: что если ты воздерживаешься от секса, то у тебя будет застой в малом тазу и ты, однозначно, будешь болеть. Это все сказки! Каждый человек по-разному переносит. И, в основном, он чувствует дискомфорт и проблему, если он сам себе надумывает. То есть, если он сидит и думает: "Боже мой, я одна (или я один). Надо обязательно сейчас кого-то найти, пусть это иллюзия, но я хоть с кем-то буду на какое-то время!". Потом чары развеются и будет еще горше.

У меня сейчас есть один клиент, который рассказывает, что в девушках просто не знает меры, девушки сами лезут, вешаются на него. Он и симпатичный, и при деньгах, и такой – может разговор поддержать, и не жлоб. Все при нем. Но не может создать пару. И вот это ощущение одинокости иногда накатывает. Тогда он сразу звонит девушкам – без проблем, они могут сами к нему приехать. И он говорит: "Вы знаете, от этого мне еще хуже. Она уходит, и я понимаю, что меня вообще ничего с ней не связывает". И вопрос: зачем? Мог воздержаться? Да, мог воздержаться. В конце концов, мастурбация для этого есть.

Не надо торопиться со случайными людьми заниматься сексом. Потому что могут быть и физические, и психические травмы, а человеку это не нужно.

В целом, вы рекомендуете секс на Новый год?

Я рекомендую парам обязательно загадывать желания на Новый год: "А что будет?", "Каким бы я хотела (или хочу) видеть 2022 год?", например. И одно из таких желаний обязательно должно быть о паре, о сексе в том числе. Потому что секс – это неотъемлемая часть человека, как один из способов его самопознания, реализации и так далее.

Поэтому нужно загадать желание, особенно, если вы в ссоре, если у вас в паре не все клеится или влечение уже как-то ослабло, или с эрекцией у мужчин не очень хорошо, или с оргазмом у женщин тоже не складывается как-то. Или просто все хорошо, но хочется, чтобы это закрепилось… Нужно такие желания загадывать и делиться с партнером этими желаниями. И потом, в новогоднюю ночь, когда это обоюдное стремление, создать свое сексуальное новогоднее пространство и ознаменовать вхождение в новогоднюю ночь такой близостью.

Но я бы не назвала это сексом. Я бы назвала это единением, соитием. Для меня слова, "соитие", "единение" - больше, чем секс. Потому что для некоторых секс – это просто "туда-сюда-обратно – тебе и мне приятно". А здесь нечто большее.

На Новый год все ждут чудес, все хотят закрепить положительные эмоции друг от друга, если они есть, хотят, чтобы этих эмоций было больше, и поэтому загадывают желания: "Мы хотим преумножить любовь, мы хотим преумножить свое влечение друг к другу, чтобы наша сексуальная жизнь была богаче…" и так далее. То есть, как бы, связывать это с желанием, рассматривать это шире, чем просто банальный секс под елкой.

Автор: Таня Поляковская

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