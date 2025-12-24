Кроме того, кардиолог рассказал, безопасно ли пить его каждый день, если у вас гипертония.

Режим питания и рацион играют важную роль в контроле артериального давления.

Об этом заявил кардиолог Сэм Сетарех, пишет Parade. Врач отметил, что часто говорят о пользе зеленого чая, но повысит ли кофеин артериальное давление? Это особенно важно знать, если вы выпиваете хотя бы одну чашку этого чая ежедневно.

Как зеленый чай влияет на давление

Давайте развеем все сомнения: зеленый чай - отличный напиток для здоровья сердца, в том числе для людей с гипертонией. Сетарех отметил, что он положительно влияет на артериальное давление несколькими способами. Один из них - это снижение воспаления благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

"Зеленый чай содержит высокие концентрации катехинов, которые поддерживают здоровье сосудов посредством антиоксидантных и противовоспалительных механизмов. Хотя эффект невелик, он имеет клиническое значение, если включен в комплексный образ жизни, полезный для сердца", - объяснил кардиолог.

Сетарех отметил, что катехины усиливают выработку оксида азота - это снижает жесткость артерий, что улучшает кровоток. Он добавил, что при меньшем воспалении снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это важно, поскольку воспаление является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо снижения артериального давления за счет уменьшения воспаления, кардиолог отметил, что катехины зеленого чая улучшают липидный профиль (количество жиров в крови), уменьшая всасывание липидов в кишечнике.

Влияет ли кофеин в зеленом чае на давление

"Хотя кофеин может вызывать временное повышение артериального давления, долгосрочные исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая приводит к общему снижению артериального давления, несмотря на содержание в нем кофеина", - отметил кардиолог.

Другими словами, долгосрочное влияние зеленого чая на артериальное давление перевешивает временное повышение, которое он может вызвать.

Сетарех отметил, что содержание кофеина в зеленом чае значительно ниже, чем в кофе. В чашке зеленого чая объемом 240 мл содержится от 20 до 50 миллиграммов кофеина, в то время как в чашке кофе объемом 240 мл - 95 миллиграммов кофеина. По данным Американской кардиологической ассоциации, умеренное количество кофеина положительно влияет на здоровье сердца.

Хотя кофеин в зеленом чае не вреден, доктор Сетарех говорит, что именно антиоксиданты делают зеленый чай таким полезным для сердца напитком, а не кофеин.

"Для большинства людей одна-три чашки зеленого чая в день безопасны и вряд ли ухудшат состояние здоровья", - констатировал врач.

